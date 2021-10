யூரோ டூர் - 11 | விக்டோரியா மகாராணியின் பேரனே ஏன் பிரிட்டனுக்கு எதிராகப் போர் தொடுத்தார்?

3.3 மில்லியனுக்கும் அதிகமான உயிர்களை இழந்து முதல் உலகப் போரில் ரஷ்யா பின்வாங்கியது. ரஷ்ய வரலாற்றின் ரத்தக் கரை படிந்த Bloody Sunday கலவரத்தை சரியாக நிர்வகிக்க தவறியதும், முதல் உலகப் போரில் ரஷ்யா பங்குபெற எடுத்த முடிவும் ஜார் நிக்கோலஸ் II-ன் அரியணைக்கு ஆப்பு வைத்தது. வெடித்த மக்கள் போராட்டத்தை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்ட போல்ஷ்விக் கட்சித் தலைவர் விளாடிமிர் லெனினின் உத்தரவின் பேரில் மன்னர் நிக்கோலஸ் II-வும் அவரது குடும்பத்தினரும் ஜூலை 16, 1918 அன்று தூக்கிலிடப்பட்டனர்.

Older men declare war. But it is the youth that must fight and die. என்ற Herbert Hoover-ன் கூற்றுப் போல, பெருந்தலைகளின் வஞ்சம், குரோதம், ஆசை, தேவை, அலட்சியம், பழிவாங்கல், என தனிப்பட்ட சுயலாபத்திற்காக பலிகொடுக்கப்பட்ட உயிர்கள் பல கோடி.