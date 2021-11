யூரோ டூர் - 16: அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பரிந்துரை முதல் சர்வாதிகாரி வரை... ஜோசப் ஸ்டாலின் கதை!

சர்ச்சைக்குரிய பல நிகழ்வுகளும் ஸ்டாலின் காலத்தில் நடந்தன. விவசாயத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட கூட்டுமயமாக்கல் திட்டம் கிராமப்புறங்களில் கணிசமான எதிர்ப்பைச் சந்தித்தது. குறிப்பாக உக்ரைன் இதில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. 1929-ம் ஆண்டில் ஜோசப் ஸ்டாலினின் 'The Year of the Great Break' என்ற நூல் பிரசுரமானது. அப்போது சோவியத் ரஷ்யாவில் விவசாய கூட்டுமயமாக்கல் ஒரு பெரிய அளவிலான செயல்முறையாக மாறியது. 'Kulaks' என்று அழைக்கப்பட்ட வசதி படைத்த விவசாயிகளின் வர்க்கத்தை கலைக்க வேண்டும் என்று எண்ணிய ஸ்டாலின், Kolkhozes எனும் திட்டத்தை அறிமுகம் செய்தார். பணக்கார வர்க்கத்திடமிருந்து நிலங்களைப் பிடுங்கி, அவற்றைப் பலருக்கும் பகிர்ந்தளிப்பதன் மூலம் வேளாண்மை புரட்சியை உண்டு பண்ணலாம் என எண்ணினார். இது சோஷலிச சித்தாந்தத்தில் ஒரு மைல்கல்லாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார். ஆனால், யானைக்கும் அடி சறுக்கியது.