யூரோ டூர் 23: 2ம் உலகப்போரின் இறுதி அத்தியாயம் - சரணடைந்த ஜெர்மனும், முடிவுக்கு வந்த சர்வாதிகாரமும்!

ஏப்ரல் 30, 1945. ஒரு சர்வதிகாரியின் சரித்திரத்தின் முடிவு நாள். அன்று காலை ரஷ்யப் படைகள் ஹிட்லர் பதுங்கியிருந்த பங்கரின் அருகிலுள்ள போட்ஸ்டேமர் பிளாட்ஸை அடைந்தன. இடைவிடாது ஒலித்த துப்பாக்கி சத்தம் பெர்லின் எங்கும் எதிரொலித்தது. ஹிட்லரின் கைகளைக் கெட்டியாகப் பிடித்துக் கொண்ட ஏவா "I would rather die here. I do not want to escape" எனச் சத்தமாகக் கத்தினார். "It is finished, goodbye" என்ற கடைசி வார்த்தைகளோடு ஹிட்லரின் கைகோத்து, அறைக்குள் சென்றார். ஹிட்லரும் அங்கிருந்தவர்களிடம் அமைதியாகக் கைகுலுக்கி விடைபெற்றார்.

ஒரு சில நிமிடங்களில் உள்ளிருந்து ஒரு வெடிச்சத்தம் கேட்டது.

உலகம் அமைதியானது!