யூரோ டூர் - 26: அமெரிக்கா - சோவியத் பனிப்போரால் உருவான புது வரலாறு; ஐக்கிய நாடுகள் சபை உருவான கதை!

1991 டிசம்பர் மாத கிறிஸ்துமஸ் தினத்தில், உலக அரசியல் அதிகார அரங்கில் பல அதிரடி மாற்றங்கள் பிறந்தன. 26 டிசம்பர் 1991, இரவு 7.32 மணிக்குச் சோவியத்தின் உச்ச அதிகாரத்தின் உத்தியோக பூர்வ இல்லமான கிரெம்ளின் கூரையின் மேல் அதுவரை கம்பீரமாக உயர்ந்து பரந்த சோவியத்தின் சிவப்புக் கொடி இறக்கப்பட்டு, ரஷ்யக் கொடி ஏற்றப்பட்டதோடு சோவியத் எனும் பரந்து விரிந்த பலம்வாய்ந்த சமராஜ்ஜியம் முடிவுக்கு வந்தது.

சோவியத் ஒன்றியத்தின் சரிவு பனிப்போரின் முடிவையும், சோவியத் ஸ்டைல் கம்யூனிசத்தின் முடிவையும் மட்டுமல்ல, ஒரு புதிய உலக ஒழுங்கின் தொடக்கத்தையும் குறித்தது. இது ஐரோப்பாவில் ஒரு டஜன் புதிய ஜனநாயகங்களை உருவாக்கி மிகப்பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.

இதைத் தொடர்ந்து அமெரிக்கச் செல்வாக்கு மண்டலத்திற்குள் உள்ள ஜனநாயக தொழில் மயமாக்கப்பட்ட மேற்கு நாடுகளின் கூட்டம் 'முதல் உலகம்' என்றும் கம்யூனிஸ்ட் - சோசலிச அரசுகளின் கிழக்கு கூட்டமானது, இரண்டாம் உலகம் என்றும் இரு கூட்டமைப்பிலும் சேராத உலக மக்கள்தொகையில் மீதமுள்ள முக்கால்வாசிப் பகுதியினர், மூன்றாம் உலகம் என்றும் உலக நாடுகள் First World, Second World, Third World என மூன்றாகப் பிரிந்தன.