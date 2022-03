யூரோ டூர் 28: போரால் வீழ்ந்த பொருளாதாரம்... மீட்டெடுக்க உதவிய ஐரோப்பாவின் ஆட்டோமொபைல் பிராண்டுகள்!

1952-இல் மோரிஸ் மற்றும் ஆஸ்டின் (Morris and Austin) ஒன்றிணைந்து பிரிட்டிஷ் மோட்டார் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (British Motor Corporation, Ltd.) என்ற நிறுவனத்தை உருவாக்கியது. இது பிரிட்டனின் மோட்டார் வாகன உற்பத்தியில் ஐந்தில் இரண்டு பங்கைக் கொண்டிருந்தது. 1950-களில் பிரிட்டனின் மிகப்பெரிய வணிக வாகன உற்பத்தியாளராக வளர்ந்த லேலண்ட் மோட்டார்ஸ் (Leyland Motors) ஸ்டாண்டர்ட்-டிரையம்ப் மற்றும் சன்பீம் (Standard-Triumph and Sunbeam) போன்ற பிராண்ட்களை வாங்கி personal cars உற்பத்தியையும் ஒரு கை பார்க்க ஆரம்பித்தது. 1968-ல் லேலண்ட் மற்றும் பிரிட்டிஷ் மோட்டார் கார்ப்பரேஷன் இரண்டும் இணைந்து பிரிட்டிஷ் லேலண்ட் மோட்டார் கார்ப்பரேஷன் என ஒன்றிணைந்தது (பிற்காலத்தில் British Leyland Ltd. / BL எனப் பெயர் மாற்றம் பெற்றது). இந்த ஐரோப்பியக் கூட்டணி, அதுவரை ஆட்டோமொபைல் துறையில் தனிக்காட்டு ராஜாவாக இருந்த அமெரிக்க மேலாதிக்கத்தை உடைத்தது.