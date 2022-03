யூரோ டூர் - 31: யூரோ நாணயத்தின் 20 ஆண்டுகள்... ஐரோப்பியப் பொருளாதாரத்தில் இதன் செல்வாக்கு என்ன?

1957-ல், ரோம் உடன்படிக்கையில் (Treaty of Rome) உருவான ஐரோப்பியப் பொருளாதார சமூகம் (European Economic Community - EEC) Belgium, Germany, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands எனும் ஆறு நாடுகளுக்கு இடையிலான சுங்கம் மற்றும் பிற வர்த்தக தடைகளை படிப்படியாக நீக்கியது. 1960-களின் முற்பகுதியில் மீண்டும் ஸ்திரத்தன்மைக்கு வந்த ஐரோப்பியப் பொருளாதாரம், 1960களின் பிற்பகுதியில் சர்வதேச நாணய மதிப்பில் ஏற்பட்ட பாரிய ஏற்ற இறக்கங்களைத் தொடர்ந்து மீண்டும் நலிவடைய ஆரம்பித்தது. மொத்த ஐரோப்பிய நாடுகளும் பொருளாதார ரீதியாகவும் பண ரீதியாகவும் ஒன்றிணைவது சாத்தியமானதா என்பதைக் கண்டறிய EEC ஒரு பணிக்குழுவை நியமித்தது. இக்குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட லக்சம்பேர்க்கின் பிரதம மந்திரி பியர் வெர்னர் (Pierre Werner) அடுத்த ஒரு தசாப்தத்திற்குள் ஐரோப்பா முழுதும் ஒற்றை நாணயம் நடைமுறைக்குக் கொண்டு வர வேண்டும் என்று முதன் முதலில் தெரிவித்தார். ஆயினும் அப்போதைய காலகட்டத்தில் உலகப் பொருளாதார நெருக்கடி தீவிரமடைந்து ஒவ்வொரு நாடும் பண ஸ்திரத்தன்மைக்காகப் போராடியதால் அந்த யோசனை அப்போது கைவிடப்பட்டது.