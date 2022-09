யூரோ டூர் 50: காலநிலை மாற்றம், எரிபொருள் நெருக்கடி, ரஷ்ய உறவு - ஐரோப்பா எதிர்காலம் எப்படியிருக்கும்?

பிரான்ஸுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இடையே கடல் மீன்பிடி எல்லைகள் குறித்த பனிப்போர் தற்போது ஆரம்பித்துள்ளது. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து விலகப்போவதாக போலந்து வாக்கெடுப்பை நடத்திக்கொண்டு உள்ளது. ஒட்டோமான் பேரரசு 15-ம் நூற்றாண்டில் கிரேக்கத்தின் பெரும்பகுதியை படிப்படியாகக் கைப்பற்றியது; அன்று முதல் இன்று வரை கிரீஸுக்கும் துருக்கிக்கும் தொடரும் பதற்றம், எதிர்காலத்தில் ஒரு பெரிய போராக வெடிக்கலாம் என்றும் அஞ்சப்படுகிறது.

ஏற்கெனவே ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகளில் பிரான்ஸ், அல்ஜீரியா, கிரீன்லாந்து, Saint Pierre and Miquelon, மற்றும் Saint Barthélemy ஆகிய நான்கு பிரதேசங்கள் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து விலகி, தற்போது 'Overseas Countries and Territories of the European Union'-ஆக மாறியுள்ளன. இத்தாலி, போலந்து, செக் குடியரசு மற்றும் ஹங்கேரி ஆகிய நாடுகள் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தை விட்டு வெளியேறுவது பற்றிச் சிந்திக்கத் தொடங்கியுள்ளன. நார்டிக் நாடுகள் எல்லாம் ஒன்றாக இணைந்து தமக்குள் ஒரு கூட்டணியை அமைத்துக்கொள்ளலாம். சில பல நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து 'European Federalisation' என்று ஒரு நாடு கூட உருவாகலாம் என்றும் கூட ஒரு கணிப்பு கூறுகிறது.