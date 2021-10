உலகப் போரில் ஜெர்மனி தனித்து நின்றதும், இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், ரஷ்யா கூட்டு சேர்ந்ததும் ஏன்?!

14 லட்சம் ராணுவம் மற்றும் 6 லட்சம் பொது மக்களுடன் கிட்டத்தட்ட 20 லட்சம் உயிர்களை இழந்தும் முதல் உலகப்போரின் இறுதி வரை தாக்குப்பிடித்த மற்றுமொரு ஐரோப்பாவின் மாபெரும் சக்தி பிரான்ஸ். மேற்கு முன்னணியின் அகழிகளில் நடந்த சண்டையின் பெரும்பகுதி வடக்கு பிரான்சில் நடந்ததால் முதல் உலகப் போர் பிரெஞ்சு ராணுவத்தை மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த பிரெஞ்சு சமூகத்தையே பாதித்து பிரான்சின் வரலாற்றில் மிக முக்கியமான நிகழ்வானது. முதலாம் உலகப் போரின் முக்கியமான பல போர்களில் பிரெஞ்சுப் படைகள் பங்கேற்றன. Battle of the Frontiers, First Battle of the Marne, Race to the Sea, First Battle of Ypres, Battle of Verdun, Battle of the Somme போன்றன அவற்றுள் சில.