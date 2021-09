யூரோ டூர் - 7 | முதலாம் உலகப்போரில் ஜெர்மனியை வீழ்த்திய வியூகங்களும், துரோகங்களும்!

க்ளைமேக்ஸ்!

இந்த நேரத்தில் தான் ரஷ்யாவில் இரண்டாவது புரட்சி வெடித்தது. அது லெனினின் Bolshevik கட்சியை ஆட்சியில் ஏற்றியது. ஒரு புறம் முதலாம் உலகப் போரில் ரஷ்யாவின் பங்களிப்பை முற்றிலும் நிறுத்துவேன் என உறுதி வழங்கி விளாடிமிர் லெனின் ஆட்சிக்கு வந்த அதே வேளை, மறுபுறம் Tiger என்ற புனைப்பெயரால் அழைக்கப்பட்ட பிரெஞ்சு பிரதம மந்திரி Georges Clemenceau “வெல்லும் வரை போரிடுவோம்” என்ற உறுதி மொழியுடன் பிரான்சில் பதவி ஏற்றார். ஆனால் 1917-ன் இறுதியில் இந்தப் போரில் ஜெர்மனியை வெல்வது சத்தியம் இல்லை என்பது Triple Entente-க்கு புரிய ஆரம்பித்தது.

முதலில் ரஷ்யா போரிலிருந்து நழுவிக் கொண்டது. மிகப்பெரிய இழப்பிலிருந்து பிரான்ஸ் மீள முடியாது தடுமாறிக் கொண்டிருந்தது. இத்தாலி வீழ்ந்தது. அமெரிக்காவின் ஆதரவு கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை காண முடியாமல் இருந்தது. கடைசியாக பிரிட்டிஷ் ராணுவமும் அவர்களது காலனி நாடுகளான கனடா, ஆஸ்திரேலியா போன்றவர்களும் மட்டுமே இறுதிக்கட்டப் போரில் களத்தில் எஞ்சி நின்றார்கள். பிரிட்டனுக்கு மட்டும் அவர்களின் காலனி நாடுகள் அப்போது இருந்திருக்காவிடில் அது போரின் முடிவையே வேறு திசையில் மாற்றி இருந்திருக்கும். அதிக காலனிகள் வைத்திருந்ததன் பலனை பிரிட்டன் அப்போது அனுபவித்தது.

“Only the dead have seen the end of war” என்ற அமெரிக்காவை சேர்ந்த தத்துவவாதி ஜார்ஜ் அகஸ்டன் சந்தாயனாவின் மிகப் பிரமலாமான கூற்று மீண்டும் ஒரு தடவை மெய்ப்பிக்கப்பட்டது. முதல் உலகப் போரின் முடிவு அதில் இறந்தவர்களுக்கு மட்டுமே தெரிந்த ஒன்றாகிப் போனது. களைப்படைந்த நாடுகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பின்வாங்கத் தொடங்கின.

டிசம்பர் 6, 1917-ல் ரஷ்யாவிடம் இருந்து தம்மை விடுவித்துக்கொண்டது ஃபின்லேண்ட். ரஷ்யாவின் வீழ்ச்சியால் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுப் போன ருமேனியா, வேறு வழி இல்லாமல் யாரை எதிர்த்து போர் புரிந்ததோ அதே ஜெர்மனியோடு போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது. ஆறு நாட்கள் கழித்து ரஷ்யாவும் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்துப் போட்டு வெளியேறியது. அதுவரை கூட்டணிகளின் முக்கிய சக்தியாக நம்பிக்கை ஊட்டிய ரஷ்யா ஆட்டத்தை விட்டு தூக்கியெறியப்பட்டது. Eastern front என்று அழைக்கப்பட்ட கிழக்கு முன்னணியின் கூட்டணி, ஜெர்மனி எனும் மாபெரும் சூரியன் முன் பனித்துளி போல கரைந்து காணாமல் போனது.

கூட இருந்த இத்தாலி துரோகம் இழைத்தாலும், கை கொடுத்த ஓட்டமான் பேரரசு சரிந்து வீழ்ந்தாலும், துணை நின்ற ஆஸ்திரியா-ஹங்கேரி பின்வாங்கினாலும் கூட ஜெர்மனி அசரவில்லை. சக்கர வியூகத்தின் நடுவே சிங்கம் போல தனித்து நின்று கர்ஜித்த அபிமன்யு போல அப்போதும் விடாது போரிட்டது ஜெர்மனி.