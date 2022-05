யூரோ டூர் 34: ஐரோப்பாவின் பணக்கார முகங்கள்: கிங் மேக்கர் ஜெர்மனி; முடிசூடிய பேரரசு ஐக்கிய ராஜ்ஜியம்!

ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் (UK):

சமீபத்தில் பிரெக்சிட் மூலம் ஐரோப்பிய யூனியனை விட்டு வெளியே சென்றாலும், £6.55 பில்லியனோடு ஜெர்மனிக்கு அடுத்தபடியாக பொருளாதார ரீதியில் ஐரோப்பாவின் செழிப்புக்குப் பங்களிப்பு வழங்கும் ஐரோப்பாவின் அசைக்க முடியாத அரசியல் ஜாம்பவான் யுனைடெட் கிங்டம். வெளி விவகாரங்கள் மற்றும் பாதுகாப்புத் துறைகளில் இங்கிலாந்து ஐரோப்பாவின் ஒரு முக்கிய சொத்தாகும். ஐரோப்பாவின் முக்கிய இரண்டு ராணுவ சக்திகளில் ஒன்றான UK, கணிசமான தொலைதூர ராஜதந்திர நெட்வொர்க்கை கொண்டுள்ளதால் இங்கிலாந்து இல்லாமல், ஐரோப்பிய வெளியுறவுக் கொள்கைகள் நிச்சயம் செல்வாக்கு குன்றியதாகவே இருக்கும்.

இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து, வேல்ஸ் மற்றும் வடக்கு அயர்லாந்து ஆகிய நாடுகளால் உருவாக்கப்பட்ட ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் வடமேற்கு ஐரோப்பாவில் உள்ள ஒரு தீவாகும். 'கிரேட் பிரிட்டன்' மற்றும் 'யுனைடெட் கிங்டம்' இரண்டுமே உண்மையில் வெவ்வேறு நிலப்பரப்புகளைக் குறிக்கின்றன. யுனைடெட் கிங்டம் என்பது இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து, வேல்ஸ் மற்றும் வடக்கு அயர்லாந்தை ஒருங்கிணைக்கிறது, அதே நேரத்தில் கிரேட் பிரிட்டன் என்பது இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து மற்றும் வேல்ஸ் தீவை மட்டுமே குறிக்கிறது. உண்மையில், the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland என்று அழைப்பதே சரியானதாகும்.

நிதி மற்றும் கலாசாரத்தின் உலகளாவிய செல்வாக்கு மையமாக உள்ள தலைநகர் லண்டனில் 8.7 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் வாழ்கின்றனர். உலகிலேயே அதிக பில்லியனர்களைக் கொண்ட நகரமான லண்டனில் 80க்கும் மேற்பட்ட உலக கோடீஸ்வரர்கள் வாழ்கின்றனர். உலக வங்கியின் அறிக்கையின் படி 2020-ல் பிரிட்டனின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 2.708 trillion USD-யாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Cnbc.com-இன் அறிக்கையின் படி 2021-இல் பிரிட்டிஷ் பொருளாதாரம் 7.5% வளர்ச்சி அடைந்து உள்ளது. 2020-ன் கோவிட் தொற்றுநோய் மற்றும் Brexit சரிவுகளிலிருந்து 9.4% மீண்டு வந்ததுள்ளது என்கிறது இந்த அறிக்கை. ஆக மொத்தத்தில் UK சமீப காலங்களில் முகம் கொடுத்த பொருளாதார சரிவுகளிலிருந்து மீண்டு வருகிறது.