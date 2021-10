யூரோ டூர் 12: சரிந்த பேரரசுகள், உருவான புதிய நாடுகள்... முதல் உலகப்போரின் உண்மையான வெற்றியாளர் யார்?

1917 ரஷ்ய புரட்சிகள் போல்ஷிவிக்குகளின் செம்படைக்கும் (Red Army of the Bolsheviks), ரஷ்ய கம்யூனிச எதிர்ப்பு சக்திகளின் கூட்டமைப்பான வெள்ளை ராணுவத்திற்கும் (White Army of union of Russian anti-communist forces) இடையே ஒரு சிக்கலான போராட்டத்தைத் உருவாக்கியது. அதோடு சேர்த்து பசுமை ராணுவம் (Green Armies) எனப்படும் விவசாயிகளின் குழுக்கள் வேறு தங்கள் சமூகங்களை இரு தரப்பு கொள்கையிலிருந்தும் பாதுகாக்க ஆயுதம் ஏந்தின. இவை மூன்றுக்கும் இடையிலும் பயங்கரமான சண்டை நடந்தது. இறுதியில் வெள்ளை ராணுவம் தோற்கடிக்கப்பட்டு, சோவியத் சோசலிச குடியரசுகளின் ஒன்றியம், டிசம்பர் 1922 இல் உருவாக்கப்பட்டது.