யூரோ டூர் - 5 | பிரிட்டனோடு ஜெர்மனி ஏன் மோதியது, உலகின் முதல் போர் எப்படி இருந்தது?!

மறுபக்கம் செர்பியாவுடன் ரஷ்யாவுக்கு முறையான ஒப்பந்தங்களோ நிர்பந்தமோ இல்லை என்றாலும், பால்கன்களைக் கட்டுப்படுத்த விரும்பியதாலும், ஜெர்மனி மற்றும் ஆஸ்திரியா-ஹங்கேரியின் ராணுவ பலத்தை வலுவிழக்கச் செய்ய ரஷ்யாவுக்கு நீண்ட கால திட்டம் இருந்ததாலும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் செர்பியாவுக்கு உதவ முன் வந்தது ரஷ்யா. அதே போல ஒட்டோமான் மற்றும் ஹப்ஸ்பேர்க் பேரரசுகள் இரண்டையும் அழிக்கப் பயன்படும் ஒரு சக்தியாகவும் செர்பியாவைப் பார்த்ததால், அதன் மூலம் பால்கன் தீபகற்பத்தின் மீது கட்டுப்பாட்டை பெறுவதற்கான இலகுவான வழிகளையும் ரஷ்யா கவனத்தில் கொண்டது. எனவே செர்பியா மீது ஆஸ்திரியா-ஹங்கேரி போர் தொடுக்க ஆரம்பித்ததும் இதுதான் சந்தர்ப்பம் என ரஷ்யாவும் களத்தில் குதித்தது.

மைய நாடுகளின் உடன்படிக்கையின் போது ஆஸ்திரியா-ஹங்கேரியை ரஷ்யா தாக்கினால் உதவுவதாக உத்தரவாதம் அளித்திருந்த ஜெர்மனி உடனே தன் இராணுவத்தை ஒன்று சேர்த்து ரஷ்யா மீது போர் பிரகடனத்தை அறிவித்தது. ரஷ்யா மீது போர் தொடுத்தால் அது அதன் கூட்டணியான பிரான்ஸ் மற்றும் பிரிட்டனுடனான போராகவும் மாறும் என்பதையும் ஜெர்மனி நான்கு தெரிந்தே வைத்திருந்தது. எனவே ரஷ்யாவுடனான போரில் பிரான்ஸ் நடுநிலையாக இருக்க வேண்டும் என ஜெர்மனி கட்டளை இட்டது. இதை கண்டுகொள்ளாத பிரான்ஸ் ரஷ்யாவுக்கு உதவ முன்வந்து ஜெர்மனிக்கு எதிராக தம் படைகளை அணிதிரட்ட ஆரம்பித்தது. இதனால் கோபமடைந்த ஜெர்மனி, பிரான்ஸ் மீது போர் பிரகடனம் செய்தது. ஜெர்மனியுடனான பிரெஞ்சு எல்லையில் பிரான்சின் பல முக்கிய கடற்படை துறைமுகங்கள் அமைந்திருந்ததால் பெல்ஜியம் ஊடக சுற்றி வளைத்து அடிப்பதுதான் புத்திசாலித்தனம் என ஜெர்மனி எண்ணியது. அதனால் ரஷ்யா தன் மிகப்பெரிய ராணுவப் படையை அணி திரட்டும் நேரத்துக்குள் பெல்ஜியம் வழியாக பிரான்சுக்குள் நுழைந்து பிரெஞ்சு படைகளை பதம் பார்த்து விடலாம் என மாஸ்டர் பிளான் போட்டது ஜெர்மனி.

The Schlieffen Plan

ஜெர்மனி போட்ட மாஸ்டர் ப்ளான் தான் ஷ்லிஃபென் திட்டம். மேற்கில் பிரான்ஸ் மற்றும் கிழக்கில் ரஷ்யா எனும் இரு வலுவான சக்திகளுக்கு எதிராக இரண்டு முனைகளில் ஒரு போரை எவ்வாறு வெல்வது என்ற முக்கியமான பிரச்னைக்கு ஜெர்மன் ராணுவத்தால் தீட்டப்பட்ட ஒரு துல்லியமான திட்டம் இது. ஒரு புறம் பிரான்ஸ் மறு புறம் ரஷ்யா என இந்த இரு முனைத் தாக்குதலை தவிர்க்க அப்போதைய ஜெர்மனியின் ஃபீல்ட் மார்ஷல் மற்றும் ஜெர்மன் பொதுப் பணியாளர்களின் தலைவராக பணியாற்றிய Alfred Graf von Schlieffen என்பவர் தலைமையில் தீட்டப்பட்ட இந்தத் திட்டம் ஆரம்பத்தில் பல பிரமாண்டமான வெற்றிகளை அடுத்தடுத்து ஜெர்மனிக்கு கொடுத்தாலும் இறுதி ஆட்டம் ஜெர்மனிக்கு எதிராகத் திரும்பியது.

இந்தத் திட்டத்தின்படி பிரான்சின் கதையை முடிக்க சரியாக 42 நாட்கள் ஒதுக்கப்பட்டது. ஏனெனில் இந்த 42 நாட்களுக்குள் ரஷ்யா அதன் ராணுவத்தை மொத்தமாக அணிதிரட்டி முடித்திருக்கும் என கணக்கு போட்டது ஜெர்மனி. அதற்கு பெல்ஜியம் வழியாக பிரான்சை தாக்குவது என்று முடிவு செய்தது. ஆனால் 1839-ன் லண்டன் உடன்படிக்கைக்குப் (Treaty of London) பிறகு பெல்ஜியம் ஒரு நடுநிலை நாடாக தன்னை அறிவித்ததை தொடர்ந்து ஜெர்மனியின் இந்த நடவடிக்கைக்கும் பெல்ஜியம் உடன்படவில்லை என்பதால் கடைசியில் அது The Battle of Liège எனும் பெல்ஜியத்துக்கு எதிரான போராக முடிந்தது. எந்த மொழியைப் பேசுவது என்று கூட சரியாக தீர்மானிக்கத் தெரியாத பெல்ஜியம் அப்படி என்ன செய்துவிடப் போகிறது என்று குறைத்து மதிப்பிட்ட ஜெர்மனியின் கண்களில் விரலை விட்டு ஆட்டியது பெல்ஜிய ராணுவம். இத்தனைக்கும் ஜெர்மன் ராணுவத்தில் பத்தில் ஒரு பங்கு அளவு கூட பெல்ஜிய ராணுவம் இல்லை. எதிர்பார்த்ததை விடவும் அதிக நாட்கள் நீடித்த இந்தப் போர் ஜெர்மனே எதிர்பார்த்திராத ஒரு ட்விஸ்ட். இறுதியில் பலம் வாய்ந்த ஜெர்மன் இராணுவம் பெல்ஜியத்தை வீழ்த்தியது.