60 லட்சம் மக்கள் கொல்லப்பட்ட ஹிட்லரின் Auschwitz படுகொலைகள்... வரலாற்றில் இன்று நடந்தது என்ன?!

றின்னோஸா

Auschwitz படுகொலைகள் | Anonymous photographer from the Auschwitz Erkennungsdienst. Several sources believe the photographer to have been SS officers Ernst Hoffmann or Bernhard Walter, who ran the Erkennungsdienst., Public domain, via Wikimedia Commons