கியூபா: வல்லரசுக்கு அடிபணிய மறுத்த காம்ரேட் நாடு! - நாடுகளின் கதை 4

நீதிமன்ற விசாரணையை தன் புரட்சிக்கு அச்சாரமாகப் பயன்படுத்தினார் காஸ்ட்ரோ, "நீங்கள் என்னைத் தண்டியுங்கள்; வரலாறு என்னை விடுதலை செய்யும்” (Condemn me. It does not matter. History will absolve me) என முழங்கினார். நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளைக் காண வந்த வெளிநாடுகளின் பத்திரிகையாளர்கள் இதை உலக செய்தியாக்கினர்.

இந்த வழக்கில் 15 வருடச் சிறைத் தண்டனை பெற்ற ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ 19 மாதங்களில் பொது மன்னிப்பு அளிக்கப்பட்டு விடுதலை செய்யப்பட்டார்.

சிறையில் இருந்த போதுதான் மார்க்சிய சித்தாந்தங்களில் மூழ்கினார். மனைவியை விவகாரத்து செய்துவிட்டு தனது புரட்சியைத் தீவிரப்படுத்தத் திட்டமிட்டார்.

புரட்சியாளர்களை ஒழிப்பதில் கியூபாவின் சர்வாதிகார அரசு கடுமையாக இருந்ததால் கைதாவதிலிருந்து தவிர்க்க மெக்ஸிகோ தப்பிச் சென்றார். அங்குதான் சே குவேராவை சந்தித்தார்.