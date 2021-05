தைவான்: உலகத்தின் மிக அபாயகரமான பகுதி... நாடுகளின் கதை - 6

2019 டிசம்பர் மாதம் கொரோனாவின் தாக்கம் ஆரம்பிக்கும் போதே உலக சுகாதார நிறுவனத்திடம் (WHO) ஒரு புதிய வைரஸ் பரவுகிறது என எச்சரித்தது தைவான். ஆனால், WHO அதைக் கண்டுகொள்ளவில்லை. 'ஏன்' என்று நீங்கள் கேட்பதற்கு முன்னால் ஒன்றைச் சொல்கிறேன்...

சரி, 'நல்லதை யார் சொன்னால் என்ன? WHO நடவடிக்கை எடுத்திருக்கலாமே' என்று தோன்றுகிறதா?! அனைத்திற்கும் காரணம் சீனாவின் சர்வதேச பலம். WHO சீனாவின் வர்த்தக நலனைக் கருத்தில் கொண்டு இதை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டது என்ற குற்றச்சாட்டும் எழுந்திருக்கிறது.

ஜப்பானுக்கும் சீனாவிற்கும் இடையே நடைபெற்ற போரில் சீனா தோல்வியடைந்ததும் 1895ல் இந்தத் தீவு ஜப்பானின் கைவசம் சென்றது. சீனாவில் நடைபெற்ற ராணுவ மற்றும் குடியரசு ஆட்சிக்கு எதிராக சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாவோ தலைமையில் புரட்சியை நடத்தியது. இதன் தொடர்ச்சியாக 1949-ம் ஆண்டு சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (Communist party of China- CPC)யின் கட்டுப்பாட்டில் சீனா வந்தது. போரில் தோற்றுப் பின்வாங்கி தைவானுக்குச் சென்ற சீனாவின் ஆட்சியாளர் சியாங் கே சேக், தைவானில் சீன மக்கள் குடியரசை (People's Republic of China) நிறுவினார். க்யூமிண்டாங் கட்சியின் தலைவராக இருந்த அவர், தைவான் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள தீவுகளை ஆட்சி செய்தார். 'உண்மையான சீனா இதுதான்' என பகிரங்க அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.

இப்படிப்பட்ட நாட்டையா, தலைப்பில் மிக அபாயகரமான நாடு எனக் குறிப்பிட்டீர்கள் என நீங்கள் கேட்பது புரிகிறது. The Economist செய்தி நிறுவனம் 'The Most Dangerous Place in the Earth' என இந்நாட்டைச் சொல்லியிருக்கிறது. காரணம் முன்பு கூறியது போன்றே அமெரிக்கா, சீனா பிரச்னைக்கு முக்கிய காரணமாக தைவான் இருப்பது போர் உருவாகும் சூழலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்கிறது. ஜப்பானுக்கு அடுத்து தைவான்தான் இரண்டாவது பாதுகாப்பான நாடு என்று சிலர் கருத்துப்பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.