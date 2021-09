யூரோ டூர் - 6 | உலகின் சூப்பர் பவராக ஜெர்மனி உருவெடுத்தது எப்படி?

இதைத் தொடர்ந்து இரண்டு ராணுவமும் தத்தம் படைகளின் உயிரிழப்பு அளவைக் குறைக்க பிரெஞ்சு ஜெர்மன் எல்லையில் மிகப்பெரிய பதுங்கு குழிகளை தோண்டத் தொடங்கின. முதலாம் உலகப் போரின் முதல் நரகம் தோண்டப்பட்டது. வரலாற்றின் மிகவும் கொடூரமான பக்கங்களைக் கொண்ட Trench warfare ஆரம்பமானது.

யூனியன் ஆர்மி ஜெனரல் வில்லியம் டெகும்சே ஷெர்மனின் ‘War is Hell’ என்ற கூற்று உலகப் பிரசித்தி பெற்றது. ஆனால் பதுங்கு குழிகளுக்குள் பதுங்கி இருந்து சண்டையிட்ட முதலாம் உலகப் போரின் Trench warfare-க்குத் தான் உண்மையிலேயே இக்கூற்று பொருந்தும். பண்டைய காலத்தில் அரச கோட்டைகளையும் அரண்மனைகளையும் எதிரிகளிடம் இருந்து பாதுகாக்க பயன்பட்ட இந்த அகழிகள், நவீன ஆயுதங்களின் வருகைக்குப் பின் பல மில்லியன் ராணுவ உயிர்களை காவு வாங்கிய புதை குழிகளாக மாறின. அகழிப் போரின் உச்ச கட்ட கொடூரமாக 1916-ம் ஆண்டு பிரான்சில் நடந்த Battle of the Somme போரைக் குறிப்பிடலாம். பிரிட்டிஷ் துருப்புக்கள் போரின் முதல் நாளில் மட்டும் 60,000 உயிரிழப்புகளை சந்தித்தன.