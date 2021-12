`Person of the Year' எலான் மஸ்க்: அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த டைம் பத்திரிகையின் தேர்வும் விமர்சனங்களும்!

1982-ல் கணினியை Machine of the Year-ஆகவும், 1988-ல் 'Endangered Earth' என நம்முடைய பூமியை Planet of the Year-ஆகவும் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறது டைம். அந்த வரிசையில் 2021-க்கான Person of the Year -ஆக எலான் மஸ்க்கைத் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறது டைம் பத்திரிகை.