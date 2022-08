கர்ப்பிணியை பாலியல் வன்முறை செய்த 11 பேர் விடுதலை; 75வது சுதந்திர ஆண்டிலும் தொடரும் அநீதி!

பெண்களின் மீது நிகழ்த்தப்படும் பாலியல் வன்கொடுமை என்பது நல்லவர், கெட்டவர், மத வெறுப்பு, அரசியல் ஆதாயம் என்பதாக மட்டும் கருதுவது அறியாமை. பெண்கள் மீதான ஆணாதிக்க அதிகாரமே பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களுக்கு வழி வகுக்கிறது. பாலியல் குற்றம் என்பது சமூகக் குற்றம். Rape or Sexual violence is no more an Individual Crime, it’s a Social Crime. சாதியக் கொடுமை, மதக் கலவரம் போல் பாலியல் வன்கொடுமைகளும் சமூகக் குற்றமே. எந்த ஒரு குற்றத்திலும் ஒரு சமூக அமைப்பிற்கு மிகப் பெரிய பங்கு உள்ளது. மனிதர்களிடையே எத்தகைய உறவு நிலவுகிறது, எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைத் தரம் நிலவுகிறது என்பதெல்லாம் சேர்ந்தே மனித உணர்வுகளை தீர்மானிக்கிறது.

ஆண் - பெண் உறவில், ஆண் மேலானவன் பெண் கீழானவள். பெண் என்பவள் குடும்பத்திற்காக உருவானவள். அவள் அடக்கி ஆளப்பட வேண்டியவள், அவளது திறமை எத்தகையதாக இருந்தாலும் அவள் மனைவியாக, அம்மாவாக, குடும்பத்துக்கு எப்படி கட்டுப்பட்டு இருக்கிறாள் என்பதைப் பொறுத்தே இந்த சமூகத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கான மரியாதை கிடைக்கும். ஆனால் அதே சமூகம் தான் ஆண்களின் பாலியல் இச்சைக்காக பெண்களை கவர்ச்சிப் பண்டங்களாகவும், வேசியாகவும், பாலியல் தொழிலாளியாகவும் வகைப்படுத்தி பயன்படுத்திக்கொள்ளவும் செய்கிறது.