உச்ச நீதிமன்றத்தை பிளப்பது சரியா?

அட்டர்னி ஜெனரல் சொல்வதுபோல் 15 நீதிபதிகளைக்கொண்டு மூன்று அரசமைப்பு சட்ட அமர்வுகளை இன்றைக்கும் தலைமை நீதிபதியால் நியமிக்க முடியும். இதர நீதிபதிகளை மற்ற மேல்முறையீட்டு வழக்குகளை விசாரிப்பதற்குப் பயன்படுத்த முடியும் அல்லது மேல்முறையீட்டு வழக்குகளின் எண்ணிக்கையின் விகிதாசாரத்துக்கு ஏற்ப நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கையையும் உயர்த்த முடியும். ஆனால், உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஒரு பகுதியை மேல்முறையீட்டு தலைமை மன்றமாகவும், மீதமுள்ளவற்றை அரசமைப்பு சட்ட வழக்குகளை விசாரிக்கும் பகுதியாகவும் மாற்றுவது அபாயகரமான தீர்வாகும்.



இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மையைக் குலைத்து `ஒரே நாடு... ஒரே மதம்’ என்ற மதவாதிகளின் பிரசாரம் வலுத்துவரும் நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகாரத்தைக் குறைக்கும் செயலை ஜனநாயகத்தை விரும்பும் எவரும் அனுமதிக்க மாட்டார்கள். பாகிஸ்தானில் ராணுவ அதிகாரிகள் எப்படி உச்ச நீதிமன்றத்தை மிரட்டிப் பணியவைத்தார்கள் என்பதையும், ராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டை எதிர்த்ததால் தலைமை நீதிபதியையே கைதுசெய்ய ராணுவம் முயன்றதைப் பற்றியும் தனது சுயசரிதையில் விரிவாக எழுதியிருக்கிறார் பாகிஸ்தான் தலைமை நீதிபதி சஜ்ஜத் அலி ஷா (Law Courts in A Glass House, An Autobiography by Sajjad Ali Shah).



கால்களுக்கு ஏற்ப செருப்புகளை தைத்துக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர, செருப்பின் அளவுக்கு ஏற்ப கால்களை வெட்ட முடியாது. தேக்கநிலை என்று கூறி, மக்களைப் பாதுகாக்கும் அமைப்பின் தூண்களை இடித்துவிடக் கூடாது. அட்டர்னி ஜெனரல் இதை உணர்வாரா?