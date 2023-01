How to: பாஸ்போர்ட்டில் முகவரி மாற்றம் செய்வது எப்படி? | How To Change Address In Passport?

* உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் அல்லது லேப்டாப்பில் பாஸ்போர்ட் சேவா (Passport Seva) இணையதளத்தை திறக்கவும். அடுத்து, புதிய பயனர் பதிவு (New Registraton) தேர்வை கிளிக் செய்யவும்.

* உங்களின் அனைத்து விவரங்களையும் உள்ளிட்டு, உங்கள் அருகேயுள்ள பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அடுத்து, உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கும் CAPTCHA குறியீட்டை உள்ளிட்டு, Register என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். பதிவு நடைமுறையை முடித்த பின் தான் உங்களால் பாஸ்போர்ட் சேவா போர்டாவில் உள்நுழைய முடியும்.

* அதை தொடர்ந்து, முகப்புப் பக்கத்தில் இருந்து புதிய பாஸ்போர்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்கவும். பாஸ்போர்ட் மறு வெளியீடு (Apply for Fresh Passport/ Reissue of Passport) என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அதில், Click here to fill the application form online என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.