How to:ரயில் சேவை குறைபாடு- புகார் அளிப்பது எப்படி?|How To Register Complaint With Indian Railways?

* பின்பு Journey details என்ற பகுதியில் நீங்கள் எந்த ட்ரெயினில் பயணிக்கிறீர்கள், எந்த இடத்தில் தற்போது இருக்கிறீர்கள் என்பது குறித்த விவரங்களை உள்ளிடவும்.

* ஆதாரத்துக்கு இணைக்க போட்டோ, வீடியோ எதுவும் இருந்தால், அவற்றையும் உள்ளிட்டு Submit கொடுக்கவும்.

* Submit கொடுத்தவுடன் Login செய்யச் சொல்லி கேட்க்கும். ஏற்கெனவே இந்த செயலியில் உங்களுக்கு Register செய்யப்பட்டிருந்தால் அந்த User name, Password கொடுத்து புகாரை பதிவு செய்யலாம். இதுதான் முதல் முறை, நீங்கள் ஏற்கெனவே Register செய்யவில்லை என்றால் Login அருகிலேயே Sign up என்ற பகுதி இருக்கும். அதனை க்ளிக் செய்து உள்ளே சென்று உங்களுடைய பெயர் மற்றும் தொடர்பு எண் போன்றவற்றை உள்ளிடவும். கூடவே Password-ஐ உள்ளிட்டு Sign up செய்து பின் புகாரை பதிவு செய்யலாம்.

* ரயில் பயணி புகார் அளித்தவுடன் ரயில்வே அதிகாரிகள் அல்லது ரயில்வே காவல்துறையினர் உடனடியாக புகார் குறித்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுவார்.