மேய்ச்சல் தொழிலில் சந்திக்கும் பிரச்னைகள்... பாதுகாப்புக்கு டெல்லியில் நடந்த கருத்தரங்கு.!

இந்த உத்தரவால் பாரம்பர்ய மேய்ச்சல் தொழிலில் ஈடுபடுவோரின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும். நாட்டு மாடுகளின் எண்ணிக்கை குறையும். சூழல் பாதிக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

இந்த நிலையில்தான் இந்தியா முழுவதும் கால்நடைகளை மேய்ச்சலில் ஈடுபடுத்துபவர்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் குறித்தும், மலைகளில், காடுகளில் மேய்ச்சல் அனுமதி மறுத்த மதுரை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பது குறித்தும் 20-க்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்களை சார்ந்த மேய்ச்சல் சமூக ஆய்வாளர்கள் சார்பாக 'National Consultation on Pastoralism and the Forest Rights Act..' என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கம் டெல்லியில் 2 நாள்கள் நடைபெற்றது.