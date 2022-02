90கே முபாரக்கின் காதல் அலப்பறைகள்! #MyVikatan

மிக சின்ன வயதிலிருந்தே கண்ணில் கண்டது அனைத்தையும் படிக்கும் வழக்கம் கொண்டவன் நான். ஆங்கிலமும் விதிவிலக்கல்ல! ஆர்ச்சி காமிக்ஸ் தொடங்கி மார்க் ட்வைனின் டாம் சாயர் வரை எங்கள் ஊரின் பொதுநூலகத்தில் கிடைத்த ஆங்கிலப் புத்தகங்களும் அவ்வப்போது என் சைக்கிள் காரியரில் அமர்ந்திருக்கும். புரிகிறதோ இல்லையோ, படிப்பதில் மட்டுமே ஆர்வம் !

ஆங்கிலோ இந்தியர்களை போலவே, பிரெஞ்சு காலனியாதிக்க புதுவை மாநிலத்திலும் சில பிரெஞ்சு வம்சாவழியினர் சுதந்திரத்துக்கு பின்னரும் இங்கேயே தங்கி விட்டனர். இவர்கள் ’சொல்தாக்கள்’ என்ற பொதுப்பெயரில் அழைக்கப்பட்டனர்.

சொல்தா குடும்பத்துப் பெண் ஒருத்தி முபாரக்கின் காதல் பார்வையில் சிக்கியது மட்டுமல்லாமல் அவனுடன் சற்றே சகஜமாக பேசவும் செய்ய, அவனது ஸ்டீரியோ ரெக்கார்டரில் இளையராஜா, ’மாதுளம் கனியே... நல்ல மலர்வன குயிலே’ எனத் திரும்பத் திரும்ப பாடிக்கொண்டிருந்த காலகட்டம் அது…

நான் அவ்வப்போது கொண்டு வரும் ஆங்கில நூல்களையெல்லாம் கண்டு என் ஆங்கிலப் புலமையின்மீது மாபெரும் நம்பிக்கை வைத்துவிட்ட முபாரக், சொல்தா பெண்ணுக்கு கொடுப்பதற்காக ராஜா ரெக்கார்டிங் சென்ட்டரில் வைத்து என்னிடம் ’இங்கிலீஸ் கவிதை’ எழுதிக் கேட்டான்.

கவிதை எழுதும் அளவுக்கெல்லாம் என் ஆங்கிலப் புலமை பூர்த்தியாகவில்லை என்று சொல்ல தன்மானம் தடுத்ததால், அந்தப்பெண்ணின் பூர்வீகம் பிரெஞ்சு என்ற உண்மையை விளக்க முயன்றேன்...

முடியவில்லை... இந்தியா என்றாலே ஹிந்திதான் என இன்றைக்கும் நம்பிக்கொண்டிருக்கும் சில ஐரோப்பியர்களைப் போலவே, ஐரோப்பா என்றாலே இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் என நம்பும் அறிவு ஜீவி கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவன் முபாரக். மேலும், முபாரக் கேட்டு மறுத்துவிட்டால் அதன் பின்விளைவுகள் பெரிதாக இருக்கும். நடுத்தெருவில் நல்ல நல்ல வார்த்தைகளால் உரக்க திட்டிவிட்டு, "சாரிடா! மப்புல திட்டிட்டேன்" என எஸ்கேப்பாகி விடுவான்!

"தோ... தலைவர் பாட்டு இன்னா சூப்பரா இருக்கு... அது போல எழுதிக் கொடு!"

’நினைவெல்லாம் நித்யா’ படத்தின் ’பனிவிழும் மலர்வனம்... உன் பார்வை ஒரு வரம்...’ பாடல் ரெக்கார்ட் ஆகிக்கொண்டிருந்தது...

எனக்குள் சட்டென ஒரு அறிவுப்பொறி! அந்த பாடல் வரிகளை மனதில் இருத்திக்கொண்டேன்.

"The snow falling garden

with your presence becomes Aden"

என்பதாக அந்தப் பாடலை எனக்கு புரிந்த அளவுக்கு ஆங்கிலத்தில் எதுகை மோனையாக மொழிபெயர்த்து, அடுத்த நாளே முபாரக்கிடம் நீட்டினேன்.

"டேய்... சூப்பர்டா... நான் இந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்கல... எனக்கு முழுசா புரியல... ஆனா, அவளுக்கு புரியும் !"

சமோசா, டீ, கொத்து பரோட்டா என என்னை உபசரித்தது மட்டுமல்லாமல் அடுத்த சில நாட்களுக்கு என் ஆங்கிலப் புலமையை நண்பர்கள் அனைவரிடமும் சொல்லி சிலாகித்துக்கொண்டிருந்தான்.

"நீ சொன்னது சரிதான்டா... அவளுக்கு இங்கிலீஸ் தெரியாதாம்..."

நல்ல நாள், நேரமெல்லாம் பார்த்து கவிதையைக் கொடுத்து திரும்பியவன் சோகமாக கூறினான்.

சில மாதங்கள் ஒரு மாதிரியாக போய்க்கொண்டிருந்த அந்த நட்பும் அவள் மேல்படிப்புக்காக பிரான்ஸ் சென்றதும் நின்றுவிட்டது. ’ருசி கண்ட பூனை’ படத்தின் ’அன்பு முகம் தந்த சுகம்’ பாடலின் ’நானொரு பாதையில் நீயொரு பாதையில் நடந்துவிட்டோம் விதி வழியே...’ வரிகள் மீண்டும் மீண்டும் ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்ட கேசட்டை மீண்டும் மீண்டும் ரீவைன்ட் செய்து சில நாட்கள் கேட்டுவிட்டு அந்த காதலையும் கடந்துவிட்டான் முபாரக்!