`குழந்தைகளைக் குற்றவாளிகளாக்கும் ஆன்லைன் கேம்கள்?!' - இந்த சமூகம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

இவற்றை தடுப்பதற்கு சில வழிகள் இருக்கின்றன. ஒன்று குழந்தைகளிடம் பெற்றோர்கள் போதுமான அளவு நேரத்தை செலவிடவேண்டும். இதுபோன்ற ஆன்லைன் கேம்ஸ்களில் குழந்தைகள் அடிமையாவதற்கு முன்பாகவே அவர்களை கட்டுப்படுத்தவேண்டும். அதாவது, ஆரம்பத்திலேயே நேரக்கட்டுப்பாடு விதிப்பது, Screen Time செட் செய்வது, Password-களை தராமல் இருப்பது, YouTube ஆப்களில் Under 18 கொடுப்பது போன்ற கட்டாய வழிமுறைகளை பெற்றோர்கள் பின்பற்றியாகவேண்டும். முக்கியமாக, குழந்தைகள் அடம்பிடித்துக் கேட்டாலும் அவற்றை கொடுக்காமல் இருக்கவேண்டும். அவர்கள் கேட்கும் எல்லாவற்றுக்கும் Yes சொல்லாமல், No என்பதையும் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளச் செய்யவேண்டும். இல்லையென்றால், ஆறுமாதங்கள் கழித்து, அவர்கள் முழுமையாக ஆன்லைன் கேம்களுக்கு அடிமையாகிவிட்டால் அவர்களை கட்டுப்படுத்தமுடியாத சூழல் உருவாகிவிடும். வீட்டிலிருக்கும் பொருள்களை உடைப்பது, போனை உடைப்பது, சொல்பேச்சு கேளாமல் அடம்பிடிப்பது, பெற்றோர்களையே அடிப்பது போன்ற செயல்பாடுகளில் இறங்கிவிடக்கூடும்.