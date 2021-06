தமிழ்நாட்டை ‘தமிழகம்’ என்பது உள்நோக்கம் கொண்டது!

“இந்தியாவை, ‘ஒன்றிய அரசு’ என்று தி.மு.க-வினர் அழைப்பது, ‘இந்திய இறையாண்மையைக் கொச்சைப்படுத்துகிறது’ என்கிறார்களே?’’



“இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் பகுதி 1, பிரிவு 1-ல், ‘India, that is Bharat, will be a Union of States’ என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது, ‘இந்தியா எனும் பாரதம், மாநிலங்களின் ஒன்றியமாக இருக்கும்’ என்று தெளிவாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. `பிரிட்டன்’ என்பது நாம் சொல் வழக்கில் பயன்படுத்துகிற பெயர். ஆனால், அதன் சட்டபூர்வமான பெயர் ‘யுனைடட் கிங்டம்.’ அதேபோல், அமெரிக்கா என்ற பெயரை ‘யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா’ என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இந்த வரிசையில் பல்வேறு மாநிலங்களும் ஒன்றிணைந்ததுதான் இந்தியா. எனவே, ‘இந்திய ஒன்றியம்’ அல்லது ‘ஒன்றிய அரசு’ என்று சொல்வதுதான் அரசியல் சட்டப்படி சரி. இதற்கு மாறாக, நாம் பேச்சுவழக்கில் சொல்லிவருகிற ‘மத்திய அரசு’, ‘தில்லி அரசு’ என்பவையெல்லாம் சரியானதல்ல.’’



“ஆனால், ‘இந்திய தேசம் ஒன்றியம் எனில், தமிழ்நாடு என்ன ஊராட்சியா?’ என்று புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி கேட்கிறாரே?’’



“சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த ஒருவர் இவ்வாறு கேட்பது வியப்புக்குரியது. அரசியல் சட்டத்தில் எந்தச் சொல் பயன்படுத்தப் பட்டிருக்கிறதோ அதைத்தான் சொல்ல வேண்டும். அதைவிடுத்து, ‘தமிழ்நாடு என்ன ஊராட்சியா?’ என்றெல்லாம் கேட்பது தவறு.’’