தகைசால் தமிழர்: கருணாநிதி சமத்துவபுரம் கட்டினார்... சங்கரய்யா தனது வீட்டையே சமத்துவபுரம் ஆக்கினார்!

'தகைசால் தமிழர்' என்ற ஒரு விருதை துவக்கி, அதன் முதல் விருதை சங்கரய்யாவுக்கு அளித்திடும் முடிவை, மாநில முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார். இந்த விருது சங்கரய்யாவுக்கானது மட்டும் என நான் கருதவில்லை; சங்கரய்யா வளர்த்த இயக்கத்திற்கும், சங்கரய்யா வளர்த்த கட்சிக்கும் என்றே நான் கருதுகிறேன்.

தென்னாப்பிரிக்காவில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றி வந்த அண்ணல் காந்திஜி அவர்கள் அந்த வேலையை தூக்கியெறிந்து விட்டு, தாய் நாட்டுக்கு திரும்பி சுதந்திரப்போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார். பிறகு அவரே சுதந்திரப் போராட்டத்துக்கு தலைமையேற்றார். சங்கரய்யா வழக்கறிஞராக வர வேண்டுமென அவரது தந்தை விரும்பினார். ஆனால், சங்கரய்யா பட்டப்படிப்புக்கே முற்றுப்புள்ளி வைத்து, கல்லூரி படிப்பை முடிக்காமலேயே, தேச விடுதலைப் போராட்டக் களத்தில் இறங்கினார். ‘’நீங்கள் படித்து வேலைக்கு போகவில்லையே ஏன்?’’ என்று கேட்டபோது, “We are not Job hunters. We are freedom hunters” (நாங்கள் வேலைக்காக போராடுபவர்கள் அல்ல; விடுதலைக்காக போராடுபவர்கள்) என இளம் வயதிலேயே சங்கரய்யா பதில் சொல்லியிருக்கிறார்.