திருச்சி – ஊறும் வரலாறு 26: `அறிவுஜீவிகளின் அரண்மனை' பாரத மிகு மின் நிலையம் – BHEL, திருச்சி!

நம் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்க நாமே சிந்தித்து உருவாக்கியதுதான் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள். அதிக லாபம் தராத ஆனால் அதிக மூலதனம் தேவைப்படும் நிறுவனங்கள் அவை. நாட்டின் உள் கட்டமைப்பை வலுவாக்கும் இவற்றில் அரசே முதலீடு செய்தது. 1948 ல் நேரு தெளிவாகச் சொன்னார்,”LET US PRODUCE, BUT WHAT WE ARE PRODUCEING IS NOT FOR INDIVIDUAL POCKETS BUT FOR THE NATION, TO RAISE THE STANDARD OF THE PEOPLE AND THE COMMON MAN.” இந்த வார்த்தைகளில் உள்ள COMMON MAN (சாதாரண மனிதன்) 30 லட்சம் பேர், 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான், 1943 ல் வந்த வங்கப் பஞ்சத்தில் உணவில்லாமல் செத்துப்போனார்கள். இந்த “சாதாரண மனிதனுக்காக” தன் ராஜியத்தின் இருப்பிலிருந்த தானியங்களை “விரயம்” செய்ய சர்ச்சில் விரும்பவில்லை. சாதாரண மக்களை பசியிலிருந்து காப்பாற்றுவதை விரயம் என்று நினைத்தார் அவர். இந்த பார்வைதான் வங்கப் பஞ்சத்தின் அடிப்படை. இந்த “பிரிட்டிஷ் சர்ச்சிலை” தெரியும்போதுதான், “இந்திய நேருவை” நேசிக்க முடியும்.