தோனி, கோலிக்கு மட்டும் பாராட்டுகள் ஏன்... பேட்டர்னிட்டி என்பது ஆண்களுக்கு மட்டும் சாய்ஸா? #VoiceOfAval

இதில் இப்போது, அதிமுக்கியமான இன்னொரு கேள்வியை வைப்போம். குழந்தை என்பது அம்மாக்களின் பொறுப்பு மட்டுமா? அப்பாக்களுக்கு இதில் பங்கில்லையா? கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலி, பாலிவுட் நடிகை அனுஷ்கா ஷர்மா தம்பதி, தங்கள் முதல் குழந்தையின் வருகை பற்றி கடந்த ஆகஸ்ட்டில் அறிவித்தனர். அப்போது, `Virat Kohli and Anushka Pregnant' என்று அந்தச் செய்திக்குத் தலைப்பு வைத்தவர்களை, `என்ன, கோலி கர்ப்பமா?' என்று கேலிசெய்து சிரித்தது நம் சமூகம். குழந்தைப் பொறுப்புகளில் ஆண்களின் பங்கை உணர்வதில் எந்தளவுக்கு நாம் பின்தங்கியிருக்கிறோம் என்பதற்கான சமீபத்திய உதாரணம் அது. தங்கள் குழந்தையின் வரவை `We are pregnant' என்று தம்பதிகள் அறிவிப்பதை வரவேற்கிறார்கள் குடும்பநல ஆலோசகர்கள். ஆனால், சிரிக்கிறார்கள் மக்கள்.