`நடப்பது அத்தனையும் வக்கிரங்கள்... கொட்டும் பணம்' - இந்த ஆப்களுக்கு தடை எப்போது? - உஷார்!

இதில் குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டியது, வட இந்தியர்கள் இதை ஒரு குடிசைத் தொழிலாகவே ஆக்கிவிட்டிருக்கின்றனர். ஊர்களில் பிரைவேட் பஸ்காரன்கள் இதோ கிளம்புகிறோம் எனச்சொல்லிக் கூவுவர் பார்த்திருக்கிறீர்களா? அதேபோல இவர்களும் (அது மனைவியா or வேறெவருமா தெரியவில்லை), ஷோ தொடங்கப்போவுது, 99 காயின் அனுப்பு, ஒரு நிமிஷம் டைம், 99 காயின் அனுப்பு, ஃபடாஃபட் ஃபடாஃபட் - இதையேதான் திரும்பத்திரும்பச் சொல்லி நிர்வாணத்தை விற்கின்றனர்.

இதில் இன்வெஸ்ட்மென்ட் என எதுவுமில்லை. தேவை ஒரு கேமரா மொபைல், நெட் கனெக்ஷன், ஒரு அக்கவுன்ட். டிரைபாடோ, கோ புரோ கேமராவோ யாருக்கு வேண்டும்? தங்கள் நிர்வாணத்தைப் படம் பிடிக்கும் கேமராவைச் சாய்த்து வைக்க ஒரு சக்கரை டப்பா போதும்.

இதில் பப்ளிக் live stream, group stream, private group, private one to one என பல ஆப்ஷன்கள் உள்ளன. அவரவர் தேவைக்கு ஏற்றாற்போல் காசனுப்பி தரிசித்துக் கொள்கிறார்கள். ஆண்களின் பாலியல் வேட்கையை மிகத்துல்லியமாகக் கணக்கிட்டு அதைக் காசாக்கிக் கொள்கின்றனர்.

Send nudes என்று இனி எவனும் தோழி / காதலியிடத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருக்க மாட்டான், இந்த ஆப்பைத் திறந்தால் அனுதினமும் புத்தம் புதிய லைவ் ஆட்டோ சஜசனில் கொட்டும்.