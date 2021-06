IRS அலுவலர் பூ.கொ.சரவணன் மேல் குவியும் #MeToo புகார்கள்... பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் சொல்வது என்ன?

He makes you question your own reality. ஒருவேளை நாம்தான் இதை எல்லாம் சொல்லவில்லையோ என்று நமக்குத் தோன்றும். வெளிப்படையாகவே அந்தரங்கமாக இருக்கும் கவிதைகளை நமக்கு அனுப்பிப் படிக்கச் சொல்லுவார். நாம் நன்றாக இருக்கிறது என்று கூறி முடித்துக்கொள்ளலாம் என்று பார்த்தாலும், அடுத்து இதில் எந்த வரி நன்றாக இருக்கிறது என்று கேட்பார். 'இவ்வளவுதானா, ஒரு kiss கொடுக்க மாட்டியா, ஒரு hug கொடுக்க மாட்டியா, ஒரு kiss emoji அனுப்புவதில் என்ன குறைந்துவிடப்போகிறாய்?' என்று அடுத்து கேட்பார். இது தனியராக இருக்கும் பெண்கள் என்றில்லை, யாரையோ காதலிப்பவர்களோ, இல்லை அலுவல்ரீதியாகத் தெரிந்தவர்களோ, பிரேக் அப் ஆனவர்களோ யாராக இருந்தாலும், அந்த உறவின் narrative-ஐ அவர்தான் முடிவு செய்வார். எல்லை மீற வேண்டும் என்று நினைத்தால் நிச்சயமாக மீறுவார்.