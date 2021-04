`பெண்ணின் உடல் பெண்ணின் உரிமைல்ல!' - அதிர்ச்சியூட்டும் ஐ.நா ஆய்வு... இந்தியாவின் நிலை என்ன?

வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் பெண்களை அடிமைகளாக நடத்துவது மிகவும் இயல்பான ஒரு செயலாகப் பார்க்கப்படுகிறது. `இதிலென்ன தவறு இருக்கிறது?’ என்கிற ஆதிக்க மனோபாவமே மனித மனங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளது. ஆனால், ஆண்களுக்கு இணையாக பெண்களும் தங்களது உரிமைகளை முழுமையாகப் பெற வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் ஐ. நா-வின் `தி யுனைடட் நேஷன்ஸ் பாப்புலேஷன் ஃபண்ட் (The United Nations Population Fund)' என்கிற அமைப்பு செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த அமைப்புதான் `என் உடல் என் உரிமை’ (My Body is My Own)' என்கிற தலைப்பின் கீழ், மேற்சொன்ன ஆய்வை மேற்கொண்டது.