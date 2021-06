தூங்காநகர நினைவுகள் - 24: எல்லா நாளும் கொண்டாட்டம்!

இந்த மகிழ்ச்சிகளின் ஊடே இந்த நிலத்தின் தீண்டாமையும் குறிப்பிட்ட சாதிகள்/சமூகங்களை ஒதுக்கும் தன்மைகளும் இல்லாமலில்லை, 1939-ல் மீனாட்சியம்மன் கோவிலின் கதவுகள் வழுக்கட்டாயமாக ஜனநாயகத்தின் திறவுகோள் கொண்டு திறக்கப்பட்டது போல் அனைவரும் சமம் என்கிற நிலையை ஒவ்வொரு திருவிழாவிலும் கொண்டு வருவதற்கும் அனைவருக்கும் தேர்வடம் பிடிக்கும் உரிமை உண்டு என்கிற நிலைமையை உருவாக்கவும் நாம் தொடர்ந்து பேசுவதும் விவாதிப்பதும் போராடுவதும் அவசியமாகிறது. பல நேரங்களில் வருடத்தின் ஒரு நாள் பெருவிழா அன்று "எல்லாம் சரியாகத்தான் இருக்கிறது" ("ALL IS WELL") என்கிற ரீதியில் ஒரு போலச்செய்தலாகவே (Mimicking) இருக்கிறது. நாம் அனைவரையும் மனிதர்களாக சமமானவர்களாக மதிக்கிற நாளில்தான் உண்மையான திருவிழா மலரும். திருவிழாக்கள் மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்தளிக்கும் ஒரு கருவி என்றால், மகிழ்ச்சியை ஜனநாயகப்படுத்துவது நம் கடமை.

