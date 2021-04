பொலிவு பெறட்டும் பூலோகநாதரின் ஆலயம்!

பல காரணங்களுக்காக பூமகள் ஈசனைத் தொழுது வழிபட்டு அருள்பெற்ற கதைகளைப் புராணங்கள் சொல்லும். அவ்வகையில் பூமிப் பிராட்டி வணங்கிய தலமாக இது இருக்குமோ? அதனால்தான் சுவாமி பூலோகநாதர் என்றும் அம்பாள் பூலோக நாயகி என்றும் திருநாமம் பெற்றார்களோ?



இத்தலத்தின் திருக்கதை என்னவென்று அறிய இயலவில்லை. ஆயினும் சரித்திரத் தொன்மையை ஒருவாறு அறியமுடிகிறது. கோயில் கட்டுமானப் பாணியை நோக்கினால், பிற்காலச் சோழர்களும், விஜயநகர மன்னர் களும், தஞ்சை மராட்டியர்களும் திருப்பணி செய்து கொண்டாடியிருக்கிறார்கள் என்பதை அறியமுடிகிறது. மேற்கு நோக்கிய மூன்று நிலை ராஜகோபுரத்துடனும் இரண்டு பிராகாரங்களுடனும் திகழ்கிறது ஆலயம்.



மதில்களும் சந்நிதிகளும் காரை பெயர்ந்து விரிசல்களுடன் சிதிலமுற்றுத் திகழ்கின்றன. சந்நிதி விமானங்களில் செடிகொடிகள் முளைத்துள்ளன. உள்ளே நுழைந்து பலி பீடம், நந்தி மண்டபத்தைத் தரிசித்து வலம் வந்து கருவறைக்குச் செல்கிறோம்.



கருவறையில் மேற்கு நோக்கி அருள்கிறார் பூலோகநாதர். ``பஞ்ச பூதங்களில் இவர் மண்ணுக்குரியவர். ஆகவே நிலம், வீடு, போன்றவற்றில் ஏற்படும் பிரச்னைகளுக்குத் தீர்வு தரும் இறைவனாய் அருள்கிறார். இந்த ஸ்வாமியின் அருளால் திருமணத் தடைகள் விலகும், வியாபார விருத்தி, பொது வாழ்வில் வளர்ச்சி போன்ற நன்மைகள் சேரும்’’ என்கிறார்கள் உள்ளூர் பக்தர்கள்.



தரிசித்த கணத்திலேயே நம் மனத்தை ஆக்கிரமித்துவிட்டார் பூலோகநாதர். அவ்வளவு சாந்நித்தியம் - அதீத அதிர்வு ஸ்வாமியின் சந்நிதியில். அம்பாளும் மிகச் சிறந்த வரப்பிரசாதியாம். ``கல்யாண வரமும் மாங்கல்ய பலமும் அருளும் அன்னை ’’ என்று சிலிர்ப்போடு கூறுகிறார்கள் பக்தர்கள்.



தெற்கு நோக்கிய அன்னையின் சந்நிதிக்கு எதிரில் சூரியன், காலபைரவர், சனீஸ்வரர், காசி விஸ்வநாதர், காசி விசாலாட்சி ஆகியோரின் சந்நிதிகள் அமைந்துள்ளன. மேலும் விநாயகர், வள்ளி-தெய்வயானை சமேத முருகன், கஜலட்சுமி, தட்சிணாமூர்த்தி சந்நிதி களும் இந்தக்கோயிலில் உள்ளன. ஆக ஒருகாலத்தில் பிரமாண்ட விழாக்களும் நித்ய வழிபாடுகளுமாக இந்தக் கோயில் கொண்டாடப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை உணரமுடிகிறது.



ஆனால் தற்போது எங்கு பார்த்தாலும் இடிபாடுகள்; சிதிலங்கள் என சோகங்களைத் தாங்கி காட்சி தருகிறது இந்த ஆலயம். அருகிலேயே கோயில் குளம் உள்ளது. வன்னி, வில்வம், சரக்கொன்றை ஆகிய மூன்றும் தலவிருட்சமாகத் திகழ்கின்றன. இது அபூர்வ அம்சம் என்கிறார்கள்.



இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப் பாட்டில் உள்ள இந்த ஆலயத்தில் ஒருகால பூஜை நடந்து வருகிறது. உள்ளூர் பக்தர்கள் சிலரிடம் பேசினோம். ``இங்கு வந்த வழிபட்ட எத்தனையோ பேரின் பிரச்னைகளும் சிக்கல்களும் தீர்ந்து நலம்பட வாழ்கிறார்கள். ஆனால் எல்லோருக்கும் எல்லாமும் அருளும் எங்கள் ஈசனின் கோயிலைப் புனரமைக்க இயலாத நிலையில் நாங்கள் தவித்து வருகிறோம். ஒரு கோயிலைச் சிதிலம் அடைய விட்டுவிட்டு நாம் சும்மா இருக்கலாமா’’ என்று கூறி கண்கலங்குகிறார்கள்.



அறப் பணிகளில் சிறந்தது ஆலயப் பணி. புதிதாக பல கோயில் களை எழுப்புவதை விடவும் புராதான ஆலயங்களைப் புனரமைப் பதும் பொலிவுபடுத்துவதும் பெரும் புண்ணியம் அளிக்கும் என்பது மகான்களின் வழிகாட்டல்.



ஈசனின் இந்த ஆலயம் மீண்டும் பொலிவு பெற நம்மால் ஆன பங்களிப்பைச் செய்தே ஆகவேண்டும். உடலாலும் உள்ளத்தாலும் நாம் செய்யும் திருப்பணி, நம் குலம் காக்கும்; மண், மக்கள், ஐஸ்வர்யம் என்று பதினாறு செல்வங்களும் பெற்று நம் சந்ததியினர் சிறப்புடன் வாழ பூலோக நாதர் கோயில் திருப்பணிக்குத் தோள்கொடுப்போம். சிவனருளால் சிந்தை மகிழும் வாழ்வை வரமாகப் பெறுவோம்.

`பஞ்சபூதங்களில் மண்ணுக்கு உரியவர் பூலோகநாதர். இவரை வழிபட்டால் நிலம் - மனைப் பிரச்னைகள் தீரும். அம்பாள் பூலோக நாயகியோ மாங்கல்ய வரம் அருள்பவள்!



எப்படி செல்வது? தஞ்சாவூரிலிருந்து திருவாரூர் செல்லும் சாலையில் 22-கி.மீ தொலைவில் உள்ளது அம்மாபேட்டை. இவ்வூர் பேருந்து நிலையத் திலிருந்து 1 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது கீழ்க்கோவில்பத்து பூலோகநாதர் ஆலயம். அம்மாபேட்டையிலிருந்து ஆட்டோ வசதி உண்டு







வங்கிக் கணக்கு விவரம்:



A/c Name:



SRI BOOLOGANATHAR CHARITABLE TRUST



BANK Name : INDIAN BANK,



Branch : AMMAPET (1335)



A/C NO : 6880948243



IFSC : IDIB000A096



தொடர்புக்கு : திருமுருகன் (09842152711).