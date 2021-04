லிங்க பாணத்தில் வேல் உருவம்! அபூர்வ தரிசனம்

எப்படிச் செல்வது?:



திண்டிவனம் - விழுப்புரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விக்கிரவாண்டி சுங்கச்சாவடியை அடுத்து இடப்புறமாகப் பிரியும் கும்பகோணம் சாலையில் சுமார் 2 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது பனையபுரம். இங்கிருந்து புதுச்சோி செல்லும் வழித்தடத்தில் 2 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது தொரவி கயிலாசநாதா் திருத்தலம்.



வங்கிக் கணக்கு விவரம்:



A/c Name: ENATHI NATHA NAYANAR ARAKKATTALAI,



BANK Name : STATE BANK OF INDIA,



Branch : JIPMER BRANCH, Puducherry,



A/C NO : 34579211546



IFSC : SBIN0002238



தொடர்புக்கு : எம்.சரவணன் (09025265394)