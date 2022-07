ஒருநாள் பாலகுமாரன், குருவுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தார். அமெரிக்க எழுத்தாளர் அயன் ராண்டைப் (Ayn Rand) பற்றி, அவருடைய தத்துவ ஞானம் குறித்தெல்லாம் சொல்லிக் கொண் டிருந்தார் பாலகுமாரன். மௌனமாக அவர் சொல்வதையெல்லாம் கேட்டுக் கொண்டிருந் தார் ராம்சுரத்குமார்.

சிறிது நேரம் கழித்து, ``உனக்கு ஒரு செய்தி சொல்கிறேன்’’ என்று ஆரம்பித்தார்.

``ரமணாஸ்ரமம். பகவான் ரமணர் ஓரிடத்தில் அமர்ந்து, தொலை தூரத்தை வெறித்துப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார். ஆடாமல், அசையாமல் அமர்ந்திருந்தார். ஆசிரமத்தில் இருந்தவர்களில் சிலர் தோட்ட வேலை பார்த்துக்கொண்டும், சமையல் செய்துகொண்டும், பெருக்கிக் கொண் டும், பாத்திரங்கள் துலக்கிக்கொண்டும் இருந்தார்கள். அப்போது அங்கே வந்தார் ஓர் ஐரோப்பியர். எல்லாவற்றையும் பார்த்தார். ரமணரி டம் போனார். `இங்குள்ள அனைவரும் வேலை பார்த்துக்கொண்டிருக்க, நீங்கள் மட்டும் ஏன் சும்மா இருக்கிறீர்கள்?’ என்று கேட்டார்.

ரமணர் தலையை உயர்த்தி ஐரோப்பியரைக் கூர்ந்து பார்த்தார். `There is no others' என்றார். அதற்கு, `இங்கு மற்றவர் என்று எவரும் இல்லை’ என்று பொருள். அதாவது, `இங்கு தோட்ட வேலை செய்பவர், பாத்திரம் துலக்குபவர், சமையல் செய்பவர், பெருக்குபவர் அனைத்தும் நானே’ என்கிறார் ரமணர். எல்லோருடைய மனதிலும், எல்லாமுமாக தான் இருக்கிறேன் என்பதை சூசகமாக உணர்த்தினார் ரமணர்.

Self என்பது இருக்கும்போதுதான் Selfishness வரும். சுயம் இல்லாதவர்க்கு சுயநலம் இல்லை’’ என்றார் யோகி ராம்சுரத்

குமார். விசா பப்ளிகேஷன்ஸ் வெளியீடாக வந்திருக்கும் `பால குமாரன் பதில்கள்’ 2-ம் பாகத் தில் இதைக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பாலகுமாரன். சுயநலம் எத்தனை மோசமானது என்று ஞானிகள் எடுத்துச் சொன்னாலும், நம் ஆட்கள் நம்ப முடியாத அளவுக்கு சுயநலக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதே உண்மை.