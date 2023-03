லட்சுமி கடாட்சம் - 32

நாம் சொல்வோமே, ‘நம்மைப் படைச்சான், நம்மைக் காக்கிறான், நம்மை அழிக்கிறான்’ என்று! அதே படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்ற தத்துவத்தை உள்ளடக்கி அவர் சொன்ன விளக்கம் மிக நன்றாக இருந்தது.



GOD – Generating the life, Organising your life, Destroying the life.



எல்லாமே அவன் தான் செய்கிறான். இதுதான் அதன் அர்த்தம். ஆனால் தேவையில்லாமல், ‘நான் செய்கிறேன்.. எனக்குத் தெரியும்’ என்று எவ்வளவு அகந்தை நமக்கு?!



சில நேரங்களில் நான், ‘`இன்னிக்கு நல்லா வந்திருக்கா பதார்த்தம்... நான் சமைச்சது! அந்த சீனில் நான் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தேனே... அது எப்படி இருந்துச்சு?’’ என்றெல்லாம் கேட்பேன்.



என் கணவர் சொல்வார்... “உன்னை அதைச் செய்யச் சொல்லித் தூண்டியது யார்? அதை நீயா பண்ணினாய்? அவர்தானே பண்றார்? அந்த இறைவன்தானே எல்லாமே செய்றார்! அப்படி இருக்கும்போது, ‘நான் செய்தேனே... நான் நடிச்சேனே’ன்னு சொல்லாதே. நாம கருவி. அவன் இயக்குவதைப் பண்ணிட்டுப் போய்ட்டே இருப்போமே!’’ என்பார்.



இப்போதெல்லாம் வேகமாக நடக்கும்போது, வயதின் காரணமாக அடிக்கடி தடுமாறி விழுந்துவிடுகிறேன். எண்ணிப் பார்த்தால்... இந்நேரம் மல்டிபிள் ஃப்ராக்சருடன் ஏதாவது ஒரு மருத்துவமனையில்தான் படுத்திருந்திருக்க வேண்டும்!



கீழே விழும்போதெல்லாம் ‘பாபா’என்று கத்துவேன். சத்தியமாகச் சொல்கிறேன்... அடுத்த நிமிஷம் எழுந்து நின்று விடுவேன். எப்படி எழுவேன் என்று எனக்கே தெரியாது. அப்புறம் ஏதேனும் ஒரு ஸ்பிரே அல்லது ஐஸ் ஒத்தடம் வைத்துக்கொள்வேன். அவ்வளவுதான்... நல்லபடியாக நடந்துவிடுவேன். மறுநாள் காலை வழக்கம் போல யோகா, உடற்பயிற்சி செய்ய ஆரம்பித்துவிடுவேன். டாக்டருக்கே ஆச்சர்யமாக இருக்கும்.



‘`எனக்குப் புரியவே இல்ல... இந்த வயசில் விழறீங்க. ஆனா ஒரு சின்ன ‘க்ராக், லிகமென்ட்டேர் கூட இல்ல...’’ என்பார்.



“நான் எங்கே விழுந்தேன். அவன் தள்ளிவிட்டான். அவனே எழுப்பியும் விட்டான். அவனோ, அவளோ... என் கர்மா... நான் பண்ணின ஏதோ ஒரு வினைக்காக என்னைப் பிடிச்சுத் தள்ளிவிட்டிருக்கு அந்த தெய்வம். திருப்பி அந்தத் தெய்வமே எழுப்பி உட்கார வெச்சிருச்சு. வலிக்கணும், கஷ்டப்படணும் என்றால்கூட அதுதான் கஷ்டப்படுது; நான் படலை. இதைச் சொல்ல நான் ரமணரோ, மகாபெரியவரோ இல்லை. ஆனா இப்படிச் சொல்லும்போது ஒரு சந்தோஷம் வருது. வலியைப் பொறுத்துக்கக் கூடிய சந்தோஷத்துடன், இந்த வயசுலாவது அந்த ஞானம் வந்திருக்கேன்னு சந்தோஷம்தான்” என்பேன்.



உண்மைதான்! நம்மை விழ வைப்பதும், எழ வைப்பதும் அவனே!



வாழ்க்கையில் எது இருக்கிறதோ இல்லையோ நன்றியுணர்வு என்று ஒன்று இருந்துவிட்டால், அதுதான் பெரிய பக்தி. அதுதான் நமக்குள் இருக்கும் லட்சுமி கடாட்சம். கடவுளிடம் மட்டுமல்ல, மனிதர்களுக்கும் நன்றியோடு நாம் ஒரு விஷயத்தைச் செய்யும் போது, நமக்குள் ஒரு மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் தோன்றும்; இதழ்களில் புன்னகை மிளிரும்.



‘அப்பா... நான் நன்றி மறக்கல. உங்களுக்கு நான் நன்றியோடு இருக்கேன்’ என்று எண்ணும் போது முகம் பிரகாசமாகும்; மனமும் குளிர்ந்துபோகும். ‘எனக்குப் பெரிதான அறிவு இருக்கோ இல்லையோ, எனக்குத் திறமை இருக்கோ இல்லையோ... எனக்கு நன்றியுணர்ச்சி இருக்கு!’ என்பதுவும் ஒரு லட்சுமி கடாட்சமே.



அதேபோல், யார் தவறு செய்தாலும் யார் நம்மை நோகடித்தாலும் ‘தெரிஞ்சா செய்றாங்க... தெரியாம செய்துட்டாங்க’ என்று மன்னிக்கும் மனப்போக்கை வளர்த்துக்கொள்வோம். அதுவும் லட்சுமி கடாட்சம்தான் என்பது என் அபிப்ராயம்.



பலபேர் இந்த அறிவுரையைச் சொல்லியிருந்தாலும், அதில் வலுவாக நின்று அந்தப் பண்பை வளர்த்துக்கொள்ள வைப்பது இறை சக்தியே! அந்த இறை சக்திக்குத் தலை வணங்கி வாழ்ந்தால் எந்தக் குறையும் நமக்கு வராது. இது என்னுடைய அழுத்தமான ஆணித்தரமான நம்பிக்கை.



அதேபோல வாயிலிருந்து தவறான வார்த்தைகள் வரக்கூடாது; வரும் வார்த்தைகளால் யாரையும் சபிப்பதும் கூடாது என்பதும் நமக்குப் பெரியவர்கள் சொல்லித் தந்ததுதான். பெரியவர்கள் வாக்கு இறைவாக்குதானே? எங்கள் வீடுகளில் ‘ச்சீ’ என்பதுகூட ஒரு கெட்ட வார்த்தை என்று முன்பே நான் சொல்லியிருக்கிறேன்.



ஷீர்டி சாயியின் சத்சரிதத்தில் இதுகுறித்து ஒரு சம்பவம் இருக்கும். பிறரைப் பற்றிப் புறம் பேசிக்கொண்டே திரியும் ஒருவனிடம் பாபா கூறுவாராம்.. ‘அங்கே அந்தப் பன்றியைப் பார்... எல்லோருடைய மலத்தையும் விழுங்குகிறது. அதேபோல பிறருடைய குறைகளை, தவறுகளைச் சொல்லும்போது அதை நீதானே விழுங்குகிறாய்!” என்று வரும்.



புறம் பேசுபவர்களைக் கண்டால், எனக்கு இதுதான் நினைவுக்கு வரும். ‘இவங்க தப்பு, இவங்க ரைட்டு’ என்று சொல்லும் உரிமை யாருக்கும் இல்லை; எனக்கும் இல்லை. யாராவது தவறு செய்வது போல தெரிந்தால், ‘இது சரியா வராதும்மா. பின்னாளில் பிரச்னைகள் வரலாம். யோசிச்சுப் பாரேன்... இதைச் செய்யாமல் இருக்கப் பாரேன்...’ என்று சொல்லி விட்டுவிடுவேனே தவிர, ‘இது தப்பு’ என்று சொல்லமாட்டேன்.



ஜாதகப்படியோ, கர்மவினையின் பயனோ... என் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ சோதனைகள், வேதனைகள். எல்லாவற்றையும் கடந்து வந்துவிட்டேன். அதற்குத் துணை நின்றது இறைவன் மேல் வைத்திருந்த நம்பிக்கை மட்டுமே! நான் செய்யும் பூஜை புனஸ்காரங்கள், பாராயணங்கள், நவராத்திரி கொலு, சத் சங்கங்கள், பலரை அழைத்துத் தாம்பூலம் தருவது... எல்லாமே பலனை எதிர்பார்த்து செய்யவில்லை என்றாலும், அவற்றால் கிடைத்த பலன்தானோ என்னவோ, இன்று என்னுடன் நல்ல நண்பராக, வழிகாட்டியாக என் கணவர் அமைந்திருக்கிறார்.



நான் கடைப்பிடிக்கும் சுத்தம், தெய்வ நம்பிக்கை, மன்னிக்கும் மனோபாவம், நன்றி கூறுதல், பணிவு, இரக்கம்... எல்லாமே எனக்கும் லட்சுமி கடாட்சம் பொருந்திய ஒரு வாழ்க்கையைத் தந்திருக்கிறது. இதுவரை என்னுடன் பயணித்த வாசகர்களாகிய உங்களுக்கும் அந்த லட்சுமிகடாட்சம் பெருகட்டும் என இறையை வணங்கி வாழ்த்துகிறேன்.



அன்பு சகோதர, சகோதரிகளே... 25 அத்தியாயங்களாவது வருமா என நான் யோசித்த இந்தத் தொடர், அதையும் தாண்டி 32 அத்தியாயங்கள் வந்திருக்கிறது என்றால் அதற்குக் காரணம் நீங்கள் தந்த ஆதரவுதான்.



மட்டுமன்றி, நான் கூறிய தகவல்கள் எதுவும் விடுபட்டுப் போகாமல் தொகுத்தளித்த தோழி பிரேமா நாராயணனுக்கும், என் கருத்து களை அழகுபட உங்கள் முன் படைத்த சக்திவிகடன் ஆசிரியர் குழுவினருக்கும் என் நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன்.



நாம் எல்லோருக்கும் நன்றி கூறுகிறோம். ஆனாலும் ஒரு விஷயத்தை மறந்துவிடுகிறோம். நான் அதுகுறித்து தினமும் பயிற்சி செய்கிறேன். ஆக, அதுபற்றிய விஷயத்தையே நிறைவாகச் சொல்ல விரும்புகிறேன். ‘என்ன பெரிசா இவங்க சொல்லிடப் போறாங்க’ என்று தவறாக நினைக்கவேண்டாம்.



தண்ணீர் இல்லாத நேரத்தில் தண்ணீர் கேன் கொண்டு வருபவரிடம் `ரொம்ப நன்றிங்க… சரியான சமயத்தில் வந்தீங்க’ என்று சொல்வோம். வீட்டில் கரன்ட் லைன் பிரச்னை... நாம் புகார் செய்து, அந்தப் பிரச்னை சரிசெய்யப்பட்டு கரன்ட் வந்துவிட்டால், சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் நன்றி சொல்வோம். இப்படி, நம் சுகங்களுக்காக சின்னச் சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் தினசரி நூறுமுறை நாம் நன்றி சொல்கிறோம். ஆனால் நம்முடைய முக்கியமான சுகம் எது? நிம்மதி யாக ஒரு வீட்டுக்குள் வாழ்வது தானே? சில நாடுகளில் மக்கள் போர் பயத்தில் தெருவிலும், பதுங்கு குழிகளிலும் வாழ்கிறார்களே... ஆனால் நாம் வெகு பாதுகாப்பாக எல்லா வசதிகளையும் அனுபவித்துக்கொண்டு வாழ்கிறோமே! இந்தப் பாதுகாப்பை யார் தந்தது?



நம் மாநிலத்தில், நம் மாவட்டத்தில், நம் ஊரில், நம் தெருவைப் பொறுத்தவரை நமக்குக் காவல்துறை பாதுகாப்பைத் தருகிறது. நம் ஒட்டுமொத்த தேசத்துக்கும் அரண் யார்? ‘இது என்னுடைய நாடு’ என்னும் வெறியோடு உணவு, தூக்கம், குளிர், பனி எதையும் பொருட்படுத்தாமல் காத்து நிற்பது நம் இந்திய ராணுவ வீரர்கள்... நம் சகோதரர்கள்... நம் பிள்ளைகள்..!



இவர்களுக்கெல்லாம் நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டாமா?



நான் அடிக்கடி பலருக்கும் சொல்வது இதுதான்... `இரவில் உறங்கச் செல்லுமுன்... எவரையேனும் வார்த்தைகளால் செயலால் புண்படுத்தி இருந்தால் - மனதை வருத்தப்படச் செய்திருந்தால், அவர்களுக்கு மனதார ஒரு சாரி சொல்லிடுங்க. நமக்கு நல்லது செய்தவர்கள்... இன்று என்றில்லை எப்போதோ, என்றோ அவர்கள் அதைச் செய்திருந்தாலும், அவர்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுங்க. தாய், தகப்பனுக்கு நன்றி சொல்லுங்க’ என்பேன்.



இதை நான் தினமும் இரவில் உறங்கச் செல்லும் முன் செய்கிறேன். நம் மாநிலத்தில் நம்மைக் காக்கும் காவல்துறைக்கு நன்றி கூறுவேன்; நம் தேசத்தை எல்லைச்சாமிகளாய் காத்து நிற்கும் ராணுவ வீரர்களுக்கு நன்றி சொல்வேன். இப்போது, உங்கள் சார்பிலும் அவர்களுக்கு நம் நன்றியையும் வணக்கத்தை யும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.



அன்பானவர்களே, இத்துடன் நம் பயணத்தை நிறைவு செய்வோம். பிரிதொரு சந்தர்ப்பத்தில் மீண்டும் சந்திக்கிறேன்.



எங்கும் எப்போதும் மகிழ்ச்சி நிலவட்டும்; லட்சுமி கடாட்சம் நிறைந்திருக்கட்டும்!