''கம்பனின் குரலை ஆங்கிலத்தில் கேட்க முயற்சி செய்கிறேன்!'' - அமெரிக்க பேராசிரியரின் பெரும்பணி!

அமெரிக்காவின் கலிஃபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் சமயப் படிப்புகள் மற்றும் ஒப்பியல் இலக்கியப் பேராசிரியராகப் பணியாற்றும் அர்ச்சனா வெங்கடேசன் சென்னையைப் பூர்விகமாகக் கொண்டவர். கல்லூரி வரை தமிழ் வாசிக்கத் தெரியாமல் இருந்த அர்ச்சனா, இன்றைக்குத் தமிழ் இடைக்கால இலக்கியங்களை ஆங்கிலத்துக்கு மொழிபெயர்க்கும் புகழ்பெற்ற ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர். The Secret Garland: Āṇṭāḷ’s Tiruppāvai and Nācciyār Tirumoḻi, A Hundred Measures of Time, Andal’s Garden: Art, Ornament and Devotion in Srivilliputtur என இவருடைய மொழிபெயர்ப்புகள் சர்வதேச இலக்கிய & கல்விப் புலத்தில் வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கின்றன; பத்தாண்டுகால உழைப்பில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழி, Endless Song: Tiruvāymoli என்ற தலைப்பில் சமீபத்தில் வெளியாகியிருக்கிறது. “அர்ச்சனா வெங்கடேசனின் மொழிபெயர்ப்பு நம்மாழ்வாரின் எழுத்தை முழுமையாக உள்வாங்கிக் கொள்ள வழிசெய்கிறது” என்று New York Review of Books மதிப்பிடுகிறது.