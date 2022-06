மனம் முழுவதும் அருள் நிரம்பி வழிய செய்த `மகா ஸ்கந்த ஹோமம்’!

பிரம்மரந்திரம் என்றால் சிரசுவின் உச்சியில் இருக்கும் ஒரு துளை. பிரம = ஆன்மா ரந்திரம் = ஓட்டை துளை. பிரமம் ஆகிய ஆன்மா இருக்கும் துவாரம்தான் பிரமரந்திரம். இதை சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் ஆங்கிலத்தில் 'BRAHMARANDHRA - the passage through which life enters and can exit என்று சொல்லி இருக்கிறார். யோகக்கலையில் பிரமரந்திரம் என்றால் சகஸ்ராராவை குறிக்கும். இங்குள்ள சிவன் யோகக்கலைகளை ஸித்திக்கும் ஆதி குருவாக இருக்கிறார். இத்தலத்தில்தான் தந்தையிடம் யோகக்கலை வர்மக்கலைகளை முருகன் கற்றுக்கொண்டார் என்று தலபுராணம் சொல்கிறது.