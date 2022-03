திருப்பத்தூர்: நூற்றாண்டை நெருங்கும் ஜெபாலயம்; மக்களுக்காக உழைத்த பெரியண்ணன், சின்ன அண்ணனின் கதை!

இங்கு சின்னண்ணன் என்று குறிப்பிடப்படுபவரும் அவர்தான். இவர்கள் இருவருக்கும் நண்பர்களாகப் பழகி வந்தனர். இருவரும் FRCS (Fellowship of the Royal Colleges of Surgeons) என்னும் அறுவை சிகிச்சை படிப்பை முடித்துவிட்டு தங்களது வாழ்க்கையை முழுமையாக மக்களுக்கும் இறைவனுக்கும் அர்ப்பணித்துக் கொள்ளலாம் என முடிவு செய்து திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் அனைத்து ஆசைகளையும் துறந்து மக்களுக்குச் சேவையாற்ற தமிழக வந்தனர். அப்போது நம் நாட்டில் ஆங்கிலேயர்களின் ஆட்சிதான் நடந்து கொண்டிருந்தது.

வேலூர் மாவட்டத்திலிருந்த திருப்பத்தூருக்கு வந்த அவர்கள் அங்கிருக்கும் மக்களின் வறுமையைக் கண்டு வருந்தினர். சுமார் 100 ஏக்கர் நிலத்தை ஜமீன்தாரிடம் வாங்கியுள்ளனர். சின்ன அண்ணன், பிறப்பிலேயே செல்வந்தர். அவருக்குச் சொந்தமாக 15 கப்பல்கள் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. வாங்கிய 100 ஏக்கர் நிலத்தில் அப்பகுதியில் ஜமீன்தாருக்கு அடிமைகளாக இருந்த ஏழைகளுக்கு இலவசமாக நிலத்தைக் கொடுத்துள்ளனர் இருவரும். அதுமட்டுமில்லாமல் நூற்றுக்கணக்கான கால்நடைகளை இலவசமாக மக்களுக்குக் கொடுத்துள்ளனர். அதன் மூலம் கிடைக்கும் பால் மற்றும் ஸ்காட்லாந்தில் இருந்து கொண்டுவரப்படும் பிஸ்கட்களையும் சுற்றுவட்டாரத்தில் இருக்கும் அனைவரும் இலவசமாகக் கொடுத்துள்ளனர். இதன் மூலம் மக்கள் பசிப்பிணி ஆற்றியுள்ளனர்.