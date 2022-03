அமிர்தா பல்கலைக்கழகம்... இந்தியாவிலேயே 5வது சிறந்த கல்வி நிறுவனம்… NAAC-யின் A++ அங்கீகாரம்!

அமிர்தாவின் 30 ஆராய்ச்சி மையங்களில் இருந்து 1000-ற்கும் மேற்பட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள் உலக பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண்பதில் மும்முரமாக செயல்பட்டு வருகிறார்கள். 2016-2021-ல் 59800+ ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் 12050+ வெளியீடுகளில் வெளிவந்துள்ளன. உதாரணமாக நிலச்சரிவைக் கண்டுபிடுக்கும் வயர்லெஸ் சென்சார் பல்வேறு துறைகளின் கூட்டு முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்டு காப்புரிமை பெறப்பட்டுள்ளது. இதேபோல தொலைதூர கடல் பயணத்தின் போது மீனவர்களுக்கு உதவ ஓஷன்நெட் இணைய இணைப்பு உதவுகிறது. பிரெயின் கேன்சர் சிகிச்சைக்கு உதவும் நானோ பாலிமர் வேஃபர்கள், தேங்காய் பறிக்கும் கோகோபாட் என்று நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் மக்களின் வாழ்வில் சிறப்பான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீடத்தின் முயற்சியான The Amrita Center for Research in Analytics, Technologies & Education (Amrita CREATE) அமைப்பு, ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் 4வது நிலையான வளர்ச்சி இலக்கை எட்டும் வகையில் இயங்கி வருகிறது. எல்லோருக்குமான இந்தக் கல்வி தொழில்நுட்ப முயற்சி மூலம், 21 மாநிலங்களில் 12000 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 50000+ ஆசிரியர்கள் மற்றும் 4 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தங்களின் அறிவை அதிகரித்துக்கொள்ள ஆன்லைன் கல்வித் தீர்வினை வழங்கியுள்ளது. பெருந்தொற்றின்போது பள்ளிகளில் உள்ள லேப்ஸ் இயங்காததால், CREATE-ன் ஆன்லைன் லேப்ஸ் மூலம் 34 லட்சம் பயனாளர்கள் பயனடைந்துள்ளனர். மேலும் இந்தியாவில் அதிகரித்து வரும் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு உதவும் வகையில் அமிர்தா ஸ்கூல் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி விலை குறைவான இன்சுலின் பம்ப் மற்றும் நொதிகள் அல்லாத குளுக்கோஸ் சென்சார்ககளை உருவாக்கியுள்ளது (இதன் யு.எஸ். காப்புரிமை விப்ரோ டெக்னலாஜிஸ் நிறுவனத்திடம் உள்ளது).

அம்மாச்சி லேப்ஸ் (AMMACHI labs) திட்டம் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான கிராமத்து பெண்கள் சொந்தக் காலில் நிற்க பலவிதமான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. பெண்கள் முன்னேற்றம் மற்றும் பாலின சமத்துவத்தை போதிக்கும் வகையில் இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக யுனெஸ்கோ அமைப்பின் பிரத்தியேக துறை அமிர்தாவில் இயங்கி வருகிறது.

பல சர்வதேச கல்வி நிறுவனங்களுடன் கைக்கோத்து இயங்கி வருகிறது அமிர்தா, இதனால் அனைத்து நாடுகளில் நிகழும் முன்னேற்றங்கள் நமக்கும் கிடைக்கின்றன!