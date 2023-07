இயந்திர வாழ்வில், இயற்கை சூழலுடன் வீடுகள்! சென்னையில் Silversky Builders-ன் புதுவித முயற்சி!

Silversky Builders-ன் பிராண்ட் மரபு

எண்ணற்ற மக்களும், ஊக்கமளிக்கும் இதயங்களும், தொடர்ந்து இவர்களது வளர்ச்சியின் முக்கிய ஆதாரமாக இருந்து வருகிறார்கள். மூன்றாம் தலைமுறையின் தொலைநோக்கு பார்வையாளர்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோர்களான Mr. Nishank Sakariya, Mr. Pratik Jain மற்றும் Mr. Mitul Damani; “Megh Group” மற்றும் “Sugal & Damani” எனும் இரண்டு நன்கு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வணிகக் குழுக்களின் நிறுவனர்களான தங்கள் முன்னோர்கள் காட்டிய நன்மதிப்புகளை தொடர்ந்து நிலைநிறுத்தி வருகிறார்கள்.

CREDAI (the Confederation of Real Estate Developers' Associations of India) இன் பெருமைமிக்க உறுப்பினராக இருக்கும் இவர்கள், வெளிப்படையான விலை மற்றும் சலுகைகளின் அடிப்படையில், மக்களின் நன்மதிப்பு, மீண்டும் மீண்டும் தேடிவரும் வாடிக்கையாளர்கள் ஆகியவற்றை பெற்றுள்ளனர்.