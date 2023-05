ஜாலியா டூர் போலாம்…இனிய பயணங்களுக்கு GT Holidays!

மொத்தம் 646 வகையான டூர் பேக்கேஜ்களின் மூலம், தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்தியா உட்பட ஐரோப்பிய நாடுகள், ஆப்பிரிக்க நாடுகள், துபாய், அமெரிக்கா என உலகம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு ஊர்களுக்கும், நாடுகளுக்கும்; மடகாஸ்கர், மாலத் தீவுகள், மொரீஷியஸ் போன்ற எண்ணற்ற தீவுகளுக்கும் GT Holidays பயணங்களை ஏற்பாடு செய்து கொடுக்கிறார்கள்.

இவர்களின் சிறப்பம்சங்கள் என்னவெனில், நீங்கள் GT Holidays-ல் பயணம் மேற்கொள்ளும்பொழுது, எந்த இடத்தில் இருந்தும், எந்த நேரத்திலும் இவர்களைத் தொடர்புகொண்டு உங்களுக்கான சந்தேகங்களையும் தேவைப்படும் உதவிகளையும் கேட்டுப் பெறமுடியும்!

ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரின் தனிப்பட்ட விருப்பங்களுக்கும், அவர்களது மனநிறைவிற்கும், பொருளாதார வசதிக்கும் ஏற்ப அவர்களுக்கான பயணங்களை ஏற்பாடு செய்து கொடுப்பதையே, GT Holidays தங்கள் இலக்காகக் கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறார்கள்.

ஆகவே, இனியும் தயங்க வேண்டியதில்லை. இப்பொழுதே GT Holidays-ஐ தொடர்புகொண்டு, நமக்கான பயணத்தை ஏற்பாடு செய்து கொள்ளலாம்.

GT Holidays For all domestic and international holidays, contact GT Holidays, South India's No.1 Travel Brand. Call 9940882200 for bookings. https://www.gtholidays.in