அனுஷ்கா, மாதவன், அஞ்சலியின் `நிசப்தம்'... அமேஸானுக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட்! #SilenceTamilMovie

அஞ்சலி போலீஸ் டிபார்ட்மென்ட்டில் இருக்கிறார். அவர் உள்ளுணர்வு யோசிப்பதை நாமே எளிதாக யோசித்துவிடுகிறோம். அவர் வாய்ஸ் ஓவரில் வரும் வசனங்களும் புலனாய்வு செய்யும் விஷயங்களும் அமெச்சூராக இருப்பதால் சிரிப்பே வருகின்றன. அவர் பேசும் பட்லர் இங்கிலீஷ் மிகவும் பரிதாபமாய் இருக்கிறது. இதில் உச்சமாக, எல்லா வாய்ஸ் ஓவரையும் 'என் வாழ்க்கையில வந்தது மொத்தம் மூணே லெட்டர்ஸ்... Still I remember my first letter' என `கற்றது தமிழ்' மாடுலேஷனிலேயே பேசியிருக்கிறார். இதனால் அம்மணி மனதளவில் என்ன எமோஷனோடு இருக்கிறார் என்பது கடைசிவரை விளங்கவே இல்லை.