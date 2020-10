பாலாவும் இல்லை, `அர்ஜுன் ரெட்டி'யும் இல்லை... பாலா `வர்மா' என்ன சொல்கிறான்? #Varmaa

"Suffering is very personal. Let him suffer." காதல் பிரிவுகளில் பலருக்கும் இப்படியானதொரு காலகட்டம் இருக்கும். அப்போது உடன் இருக்கும் நண்பர்களும், மனதுக்கு நெருக்குமான பெரியவர்களும்தான் பலம். இந்த வசனத்தைச் சொல்லும் பாட்டி கதாபாத்திரமே 'வர்மா' படத்தில் மொத்தமாக இல்லை. 'Let him Suffer' என வர்மாவில், அப்பா கதாபாத்திரம் சொல்லும் போது, ̀ அந்த நாய் சீப்படட்டும்' டோனில் இருக்கிறது. காரணம், அதற்கு முன், இருவருக்குமான எந்தவித காட்சிகளும் பெரிதாக இல்லை. மேகா வீட்டு சம்பந்தப்பட்ட காட்சிகள், சீரியல் டிராமா போல் தெரிகிறது. பாலாதான் இந்தக் காட்சிகளை எடுத்தாரா என்னும் நிலையில் இருக்கிறது.