OTT கார்னர்

The Trial of the Chicago 7

அரசையும் அதன் அதிகாரத்தையும் கேள்வி கேட்கும் கோர்ட் ரூம் டிராமா படங்கள் சுவாரஸ்யமானவை. ஆரோன் சொர்கின் இயக்கத்தில் நெட்ப்ளிக்ஸில் நேரடி ரிலீஸ் கண்டிருக்கும் ‘தி டிரயல் ஆப் சிகாகோ 7’ எனும் கோர்ட் ரூம் டிராமா படம் பேசும் அரசியல், போருக்கு எதிராகப் போராடிய மாணவர் அமைப்புகளை அரசின் இரும்புக் கரம் ‘சட்ட ரீதியாக’ எப்படி ஒடுக்க நினைக்கிறது என்பதுதான். நீதிமன்றக் காட்சிகள் மட்டுமல்லாமல் பிற காட்சிகளிலும் வரும் பல வசனங்களில் ‘அனல்’ தெறிக்கிறது. புதிதாகப் பதவியேற்ற அரசு பழிவாங்கும் நோக்குடன் நடத்தும் ஒரு வழக்கு, அதில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களுக்குக் கிடைக்கும் மக்களின் ஆதரவு என நிஜ வரலாற்றை செல்லுலாய்டில் பதித்திருக்கிறார்கள். க்ளைமாக்ஸில் பல்வேறு நீதிபதிகளின் எச்சரிக்கையைத் தாண்டி அதுவரை போரில் இறந்தவர்களின் பெயர்களை வாசிக்கும் இடம் உணர்ச்சிக் குவியல். அரசியல் மற்றும் வரலாற்றைத் தாண்டி படமாகவும் இது ஒரு சிறந்த என்டர்டெயினர்!