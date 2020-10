OTT கார்னர்! விகடன் டீம் OTT கார்னர்! Tamil Cinema

Roar: The Most Dangerous Movie Ever Made - Discovery Documentary



சில ‘ராமநாராயணன் டைப்’ மிருகப் படங்கள் எல்லா ஊரிலும் வெளியாகும். வெறுமனே மிருகங்களின் வாய் அசைவுக்கேற்ப எடுக்கும் படங்கள்தான் உலகெங்கிலும் கல்லா கட்டியுள்ளன. நோயல் மார்ஷல் என்பவர் சற்று வித்தியாசமாக 100 சிங்கங்கள், புலிகள், யானை என மிருகங்களுடன் ஒரு குடும்பம் வாழ்வது பற்றிய கதை ஒன்றை 1981ம் ஆண்டு வெளியிட்டார். நடிக்கும் போது ரத்தக்காயம், படக்குழுவினருக்குக் காயங்கள், மழை வெள்ளம் எனப் பல்வேறு அசம்பாவிதங்களால் 11 ஆண்டுகள் எடுக்கப்பட்ட படம். சுத்தமாக ஓடவில்லை.

எந்த செட்டும், டூப்பும் இல்லாமல், நோயல் செய்த அந்த ரிஸ்க் வெளியே தெரியாமற்போனது பெருஞ்சோகம். படத்தின் மேக்கிங்கும் அமெச்சூர் ரகம்தான். இந்தப் படம் எப்படி எடுக்கப்பட்டது என நோயல் மார்ஷலின் மகன்கள் சொல்லும் Roar: The Most Dangerous Movie Ever Made டாக்குமென்ட்ரி உண்மையில் பீதியைக் கிளப்புகிறது. மிகப்பெரிய பட்ஜெட், கைகளில் கால்களில் சிங்கங்கள் கடிப்பது, ரத்தம் பீறிடுவது என ஒரு சினிமாவுக்காக யாரும் செய்யத் துணியாத சாகசங்கள் நிறைந்த ஆவணப்படம் இது.

THE BOYS - WEB SERIES - PRIME VIDEO



சினிமா உலகில் எங்கு பிரச்னை நடந்தாலும், தட்டிக்கேட்கும் நபர்கள்தான் சூப்பர் ஹீரோக்கள். உலகளவில் அதிக ரசிகர்களும் வசூலும் பெறும் படங்களும் அவைதான். ஆனால், இந்த சூப்பர் ஹீரோக்கள் எல்லாம் கார்ப்பரேட்டுக்கு வேலை செய்துகொண்டிருந்தால், அவர்களின் சக்தி எல்லாம் வெறும் மருந்துதான் என்றால் எப்படி இருக்கும். அதுதான் The boys தொடரின் ஒன்லைன். மக்களைக் காப்பாற்ற வேண்டுமா, இல்லை கொல்ல வேண்டுமா என எல்லாமே கார்ப்பரேட்டுகளின் முடிவுதான். இந்த சூப்பர் ஹீரோக்களைப் போட்டுத் தள்ள இவர்களால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் ஒரு குழுவாக இணைகிறார்கள். தற்கால அரசியல், சமூகப் பிரச்னை எல்லாவற்றையும் அதீத நையாண்டியுடனும், சில அடல்ட் ரத்தக்களறிக் காட்சிகளுடனும் எடுத்திருக்கிறார்கள். சமீபத்தில் வெளியான தொடர்களில், பல இளைஞரின் டாப் பேவரைட் The Boys தான்.

In the Shadow of the Moon - Movie - NETFLIX



1988-ம் ஆண்டு ரத்த வெள்ளத்தில் சிலர் இறந்துகிடக்கிறார்கள். காவல்துறை அதிகாரிகள் லாக்ஹார்ட்டும், மேடாக்ஸும் இது குறித்து விசாரிக்க, ஒரு பெண் மாட்டிக்கொள்கிறாள். ‘உங்களுக்கு இன்று மகள் பிறக்கும்’ என லாக்ஹார்ட்டிடம் சொல்லிவிட்டு விபத்தில் இறக்கிறாள் அந்தப் பெண். சரியாக, ஒன்பது ஆண்டுகள் கழித்து, அதே மாடலில் கொலைகள் நடக்கின்றன. ஒன்பது ஒன்பது ஆண்டுகள் என 2042 வரை கதை விரிகிறது. சயின்ஸ் பிக்‌ஷன், டைம் டிராவல், பாசப் போராட்டம் என எல்லாம் கலந்து யூகிக்க முடியாத த்ரில்லராக முடிகிறது கதை. வித்தியாசமான படம் பார்க்க விரும்புபவர்கள் நிச்சயம் இந்தப் படத்தைத் தேர்வு செய்யலாம்.