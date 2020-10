OTT கார்னர்!

THE ONE AND ONLY IVAN - DisNEP hotstar MOVIE

மிருகக்காட்சிசாலை என்னும் சொல்லே தவறானதுதான், ஏனெனில் மிருகங்கள் காட்சிப்படுத்துவதற்காக உருவானவை அல்ல. அப்படியானதொரு மிருகக் காட்சி சாலையில் இருக்கும் கொரில்லா, தன்னுடன் இருக்கும் குட்டி யானையை மீட்டு காட்டுக்குள் அழைத்துச் செல்லும் கதைதான் ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகியிருக்கிறது. 27 ஆண்டுகள் வாஷிங்டனில் இப்படியானதொரு சூழலில் வாழ்ந்து, பின் மக்களின் போராட்டங்களால் காட்டுக்குள் விடப்பட்ட இவான் என்னும் நிஜ கொரில்லாவின் வாழ்க்கையை மையப்படுத்தி கற்பனை கலந்து இப்படத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள். ஆப்பிரிக்க யானைக்கு ஏஞ்சலினா ஜூலியும், கொரில்லாவுக்கு சாம் ராக்வெலும் குரலுதவி செய்திருக்கிறார்கள். கொரில்லாவுக்கும் நாய்க்கும் இருக்கும் நட்பு, கொரில்லாவுக்கு உதவ முன்வரும் சிறுமி, கொரில்லாவின் ஓவியத் திறன் என வார விடுமுறையில் குழந்தைகள் பார்த்து ரசிக்க ஜாலி மிருகப்படம் இந்தத் திரைப்படம்.