OTT கார்னர்!

ஒரு முதியவர் காலச் சுழலில் தொலைத்த தன் பொக்கிஷத் தருணங்களை அசைபோட விரும்பினால் என்ன நடக்கும் என்பதைப் பற்றிப் பேசுகிறது I’m Thinking of Ending Things. அந்த முடிவுறா ஏக்கங்களின் தொகுப்புகளுக்கு முடிவுரை எழுத எத்தனிக்கிறது அவரின் முதிர்ந்த மனம். Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Anomalisa போன்ற படங்களின் மூலம் மனித இயல்புகளை, அதன் வலிகளை நம்முள் கடத்திய சார்லி கௌஃப்மேன், இந்த முறை இன்னும் சிக்கலான ஒரு கதைக்கருவை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார். சிறுவயதுக் காதலியுடன் செல்லும் பயணம் என விரியும் கதை நம் எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கிற கற்பனைகளைத் தூசுதட்டுகிறது. காலம் கடந்த வாழ்க்கை என நினைத்துக்கொண்டிருக்கும்போது, வாழ்க்கை ஒரே இடத்தில் சுழன்றுகொண்டிருக்க காலம் நம்மைத் தாண்டிச் செல்லும் ஆச்சர்யத்தைக் கண் முன் கொண்டுவருகிறது இந்தத் திரைப்படம்.