மீண்டும் மைக்ரோமேக்ஸ்... புதிய IN ரக மாடல்கள் அறிமுகம்... என்ன ஸ்பெஷல்?

மைக்ரோமேக்ஸின் புதிய IN ரக மாடல்கள் அறிமுகம்!

இன்றைய நிகழ்வில் IN Note 1, IN 1B என மொத்தம் இரண்டு மாடல்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இரண்டுமே சீன நிறுவனங்கள் அதிகம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் பட்ஜெட் செக்மென்ட் மாடல்கள். முதலில் IN Note 1 பற்றிப் பார்ப்போம்.

6.67-இன்ச் full HD+ டிஸ்ப்ளேவுடன் வருகிறது IN Note 1. இரண்டு போன்களும் மீடியாடெக் புராசஸர்களுடன் வெளிவரும். IN Note 1-ல் சற்றே மேம்பட்ட MediaTek G85 புராசஸர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 5,000 mAh பேட்டரி கொண்ட IN Note 1 18W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொண்டிருக்கும். ரிவெர்ஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் உண்டு. கேமராவைப் பொறுத்தவரையில் பின்புறம் நான்கு கேமராக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன (48MP + 5MP + 2MP + 2MP). முன்பு ஒரு 16MP செல்ஃபி கேமரா கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.