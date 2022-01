'ஆராய்ச்சியால் பார்வையைப் பறிகொடுத்த அறிவியல் மேதை' கலீலியோ கலிலி நினைவு நாள்!|இன்று,ஒன்று,நன்று - 8

இவருடைய இந்த செயலை, மத விரோத செயல்னு சொல்லி அவரை சிறையில அடைச்சாங்க கத்தோலிக்கர்கள். தன் வாழ்நாளின் கடைசி வருடங்களை சிறையிலேயே கழித்தார் Galileo. சிறையில் இருந்த நாட்களில்கூட அவர் அவருடைய ஆராய்ச்சிகளை "The Discourses and Mathematical Demonstrations Relating to Two New Sciences "னு ஒரு புத்தகமா வெளியிட்டார். கலீலியோ பற்றி அதிகம் தெரிந்திராத தகவல்கள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் Galileo வின் தந்தையும் சகோதர்களும் அக்காலத்தின் சிறந்த இசை மேதைகளாக இருந்தவங்க. Galileo தனது இளமை பருவத்தில் தனது தந்தைக்கு ஒலியியல்(accoustics) குறிப்புகளுக்கான கணித சூத்திரங்களை உருவாக்குவதில் துணையாக இருந்தார். இந்த அனுபவம்தான் பின்னாட்களில் அவரோட கணித அடிப்படையிலான ஆராய்ச்சிகளுக்கு அடிப்படையா அமைந்தது.